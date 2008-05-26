به گزارش خبرگزاری مهر، این سخنرانی در تاریخ 22 خردادماه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.

مکان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره 6 است.

چیتیک در سال 1943 در شهر میلفورد امریکا به دنیا آمد. وی لیسانس خود را در رشته تاریخ از امریکا گرفت و سال 1966 به ایران آمد و در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و موفق به اخذ درجه دکتری در این رشته شد.

وی 12 سال در ایران اقامت داشت و از اساتیدی چون جلال الدین همایی، بدیع الزمان فروزانفر، سیدحسین نصر، ایزوتسو، هانری کربن و سیدجلال الدین آشتیانی بهره برد.