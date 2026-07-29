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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

 راه‌اندازی «بازوی طریق» سامانه هوشمند خدمات‌ به زائران اربعین

 راه‌اندازی «بازوی طریق» سامانه هوشمند خدمات‌ به زائران اربعین

همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، از «بازوی طریق» به عنوان یک سامانه هوشمند و کاملاً رایگان برای ارائه خدمات لحظه‌ای به زائران در تمامی پیام‌رسان‌های ایرانی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی، «طریق» به عنوان یک سامانه هوشمند و کاملاً رایگان، فعالیت خود را آغاز کرد. این بات که با هدف تسهیل سفر زائران و ارائه اطلاعات به‌روز و ضروری طراحی شده، در بستر پیام‌رسان‌های ایرانی در دسترس عموم قرار گرفته است.

«طریق» با بهره‌گیری از تجربه موفق سامانه «باید برخاست» که ویژه آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران طراحی و اجرا شده بود، این بار میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است. این سامانه امکان دسترسی برخط به اطلاعات حیاتی نظیر وضعیت حمل‌ونقل، شرایط مرزهای شش‌گانه، و نزدیک‌ترین خدمات پیرامونی از جمله موکب‌ها و درمانگاه‌ها را برای کاربران فراهم می‌کند.

کاربران این سامانه می‌توانند در هر لحظه از مسیر، از وضعیت ترافیک مرزها، زمان انتظار در پایانه‌ها، و موقعیت نزدیک‌ترین موکب‌ها و درمانگاه‌ها مطلع شوند. تمامی این اطلاعات به صورت برخط و لحظه‌ای در اختیار زائران قرار می‌گیرد تا سفری آسان‌تر و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر داشته باشند.

هر زائر، یک خادم؛ مشارکت جمعی برای افزایش دقت اطلاعات

ویژگی این بات، رویکرد مشارکتی آن است. هر زائر می‌تواند با ثبت اطلاعات و مشاهدات خود در طول مسیر، مانند یک خادم، به سایر زائران در مسیر حسینی کمک کند. این مشارکت جمعی، پشتوانه اطلاعاتی سامانه را تقویت کرده و دقت آن را در ارائه خدمات افزایش می‌دهد.

دسترسی رایگان برای تمامی زائران

بر اساس اعلام مسئولان طرح، استفاده از تمامی خدمات و قابلیت‌های بازوی طریق برای همه زائران حسینی کاملاً رایگان بوده و هیچ هزینه‌ای برای کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی ندارد. این اقدام با هدف پوشش حداکثری زائران و تسهیل دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات ضروری در مسیر اربعین صورت گرفته است.
علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از خدمات این بات و مشارکت در انتقال تجربه و مشاهدات خود، می‌توانند در پیام‌رسان‌های ایرانی، ربات «tariq_bot» را جستجو کنند.

کد مطلب 6902524
سیده فاطمه سادات کیایی

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