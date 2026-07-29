به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی، «طریق» به عنوان یک سامانه هوشمند و کاملاً رایگان، فعالیت خود را آغاز کرد. این بات که با هدف تسهیل سفر زائران و ارائه اطلاعات بهروز و ضروری طراحی شده، در بستر پیامرسانهای ایرانی در دسترس عموم قرار گرفته است.
«طریق» با بهرهگیری از تجربه موفق سامانه «باید برخاست» که ویژه آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران طراحی و اجرا شده بود، این بار میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است. این سامانه امکان دسترسی برخط به اطلاعات حیاتی نظیر وضعیت حملونقل، شرایط مرزهای ششگانه، و نزدیکترین خدمات پیرامونی از جمله موکبها و درمانگاهها را برای کاربران فراهم میکند.
کاربران این سامانه میتوانند در هر لحظه از مسیر، از وضعیت ترافیک مرزها، زمان انتظار در پایانهها، و موقعیت نزدیکترین موکبها و درمانگاهها مطلع شوند. تمامی این اطلاعات به صورت برخط و لحظهای در اختیار زائران قرار میگیرد تا سفری آسانتر و با برنامهریزی دقیقتر داشته باشند.
هر زائر، یک خادم؛ مشارکت جمعی برای افزایش دقت اطلاعات
ویژگی این بات، رویکرد مشارکتی آن است. هر زائر میتواند با ثبت اطلاعات و مشاهدات خود در طول مسیر، مانند یک خادم، به سایر زائران در مسیر حسینی کمک کند. این مشارکت جمعی، پشتوانه اطلاعاتی سامانه را تقویت کرده و دقت آن را در ارائه خدمات افزایش میدهد.
دسترسی رایگان برای تمامی زائران
بر اساس اعلام مسئولان طرح، استفاده از تمامی خدمات و قابلیتهای بازوی طریق برای همه زائران حسینی کاملاً رایگان بوده و هیچ هزینهای برای کاربران در پیامرسانهای داخلی ندارد. این اقدام با هدف پوشش حداکثری زائران و تسهیل دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات ضروری در مسیر اربعین صورت گرفته است.
علاقهمندان برای بهرهمندی از خدمات این بات و مشارکت در انتقال تجربه و مشاهدات خود، میتوانند در پیامرسانهای ایرانی، ربات «tariq_bot» را جستجو کنند.
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