به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلیزاده در نشست کمیته اطلاعرسانی بیماری پشه آئدس اظهار کرد: با توجه به ضرورت پیشگیری از گسترش این پشه، تمامی دستگاههای متولی مکلف هستند با تمرکز بر آموزشهای علمی، جامعه را با شیوههای مقابله و علائم بیماریهای منتقله بهطور دقیق آشنا کنند.
وی با تأکید بر استمرار و هدفمندی برنامههای آموزشی افزود: حذف کانونهای تکثیر پشه و رعایت اصول بهداشتی، نیازمند آموزشهای مستمر و کاربردی است که باید بهصورت جدی در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل نقش رسانهها را در این مسیر راهبردی دانست و گفت: صداوسیما، خبرگزاریها و فعالان فضای مجازی باید با تولید محتوای آموزشی اثرگذار، سهم خود را در ارتقای دانش عمومی ایفا کنند و از انتشار اخبار غیرمستند که موجب تشویش اذهان عمومی میشود، بهشدت پرهیز کنند.
رضاقلیزاده با اشاره به لزوم بسیج ظرفیتهای مردمی و دستگاهی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از توان شهرداریها، دهیاریها، سازمانهای مردمنهاد، داوطلبان سلامت و مراکز آموزشی، گامی اساسی در جهت همگانی کردن آموزشهاست.
وی در پایان، اجرای برنامههای ترویجی نظیر آموزشهای چهرهبهچهره، تولید محتواهای چندرسانهای و راهاندازی پویشهای اطلاعرسانی را از راهکارهای عملیاتی برای مهار این پشه برشمرد.
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