شمارش معکوس برای وقوع خسوف، کسوف و بارش شهابی در دو هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، در این فصل دو رویداد آسمانی در فاصله دوهفته از یکدیگر در ماه آینده میلادی رخ می دهد.

در جریان یک خورشیدگرفتگی کامل در ۱۲ آگوست، ماه از میان زمین و خورشید عبور خواهد کرد و مسیر کسوف کامل، از گرینلند تا اسپانیا امتداد خواهد یافت. سپس در شب ۲۷-۲۸ آگوست، زمین از بین خورشید و ماه می گذرد و یک ماه گرفتگی بر فراز اروپا، آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی ایجاد می کند.

هر دو رویداد آسمانی به دلیل بازه همراستایی مداری که حدودا هر شش ماه یکبار به وجود می آید، رخ می دهند. برخی ستاره شناسان این بازه را «فصل خسوف و کسوف» ( eclipse season)می نامند.

با وجود وقوع منظم «فصل های خسوف و کسوف»، خورشید گرفتگی های کامل بسیار به ندرت رخ می دهند به طوریکه پیش بینی می شود طی ۱۰ سال آینده فقط یک مورد از آن برفراز اروپا رخ دهد.

علاوه بر آن، ماه‌گرفتگی نیز که در جریان آن بیش از ۹۶ درصدِ ماه وارد سایهٔ زمین خواهد شد، همچنین بهترین نمونه نمونه قابل مشاهده رویداد مذکور در سراسر زمین تا دسامبر ۲۰۲۸ خواهد بود. ماه گرفتگی مذکور پدیده ای به نام «ماه خونین» ایجاد می کند که در آن سطح قمر زمین به نظر سرخ می رسد.

در یک رویداد آسمانی دیگر در ۱۲ آگوست، ستاره های دنباله دار آسمان شب را پر می کنند. این اتفاق با وقوع خورشیدگرفتگی کامل در یک روز روی می دهند. این تاریخ، اوج بارش شهابی برساوشی است که یکی از بهترین بارش‌های شهابی سال است و قادر به تولید تا ۱۰۰ ستاره دنباله‌دار در ساعت است.