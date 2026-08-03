به گزارش خبرگزاری مهر، محسن غلامنژاد سرمربی تیم ملی اسکواش مردان با تشریح روند آمادهسازی سپهر اعتمادپور برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: پس از برگزاری رقابتهای انتخابی بهصورت دورهای سپهر اعتمادپور بهعنوان نماینده اسکواش ایران در بخش آقایان انتخاب شد و برنامهریزیهای لازم برای آمادهسازی هرچه بهتر وی در مسیر حضور در بازیهای آسیایی ناگویا در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در حال حاضر اردوی آمادهسازی تیم ملی در بنگلادش در حال برگزاری است و سپهر اعتمادپور و محمد چنگانیان در این اردو حضور دارند. این مرحله از آمادهسازی فرصت مناسبی برای تمرین در شرایط متفاوت، افزایش آمادگی فنی و حضور در فضای حرفهای مسابقات بینالمللی فراهم کرده است.
غلامنژاد ادامه داد: پس از حدود سه هفته برگزاری اردو سپهر اعتمادپور در رقابتهای ۱۲ هزار دلاری انجمن حرفهای اسکواش جهان (PSA) در بنگلادش شرکت خواهد کرد. این مسابقات از دوم تا ششم شهریورماه برگزار میشود و با توجه به حضور بازیکنان مطرح، فرصت ارزشمندی برای افزایش تجربه، ارتقای آمادگی مسابقهای و بهبود جایگاه جهانی نماینده کشورمان خواهد بود.
سرمربی تیم ملی اسکواش مردان افزود: در کنار حضور در این رقابتها برنامهریزی شده است تا پیش و پس از مسابقات جلسات تمرینی مشترکی با تعدادی از بازیکنان حاضر برگزار شود که میتواند نقش مؤثری در ارتقای سطح فنی و آمادگی سپهر اعتمادپور داشته باشد.
وی درباره ادامه برنامههای آمادهسازی اظهار داشت: پس از پایان رقابتهای بنگلادش، بهصورت مستقیم راهی ازبکستان خواهیم شد تا از یازدهم شهریورماه در رقابتهای ۶ هزار دلاری PSA این کشور شرکت کنیم. حضور در این مسابقات نیز علاوه بر حفظ شرایط مسابقه و افزایش تجربه بینالمللی فرصت مناسبی برای برگزاری تمرینات مشترک و ارزیابی آمادگی نماینده ایران پیش از بازیهای آسیایی خواهد بود.
غلامنژاد ادامه داد: پیشبینی میشود رقابتهای ازبکستان در پانزدهم شهریورماه به پایان برسد و پس از بازگشت به کشور حدود ۱۰ روز تمرین نهایی در تهران و کورت شیشهای برگزار خواهد شد. پس از پایان این مرحله سپهر اعتمادپور برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اعزام میشود.
سرمربی تیم ملی اسکواش آقایان با اشاره به برنامه اولیه حضور تیم ملی در بازیهای آسیایی گفت: از ابتدا هدفگذاری ما حضور در بازیهای آسیایی بهصورت تیمی بود و بازیکنان نیز طی یک سال گذشته با انگیزه و جدیت تمرینات و برنامههای آمادهسازی خود را با این هدف دنبال کردند. تیم ملی مردان از شرایط خوبی برخوردار بود و همه اعضای تیم برای حضور در بخش تیمی این رویداد بزرگ آماده بودند؛ اما در نهایت با تصمیم کمیته ملی المپیک، سهمیه اسکواش آقایان به اعزام یک نماینده اختصاص یافت.
غلامنژاد در پایان گفت: با وجود تغییر در ترکیب اعزامی، تلاش میکنیم بهترین شرایط آمادهسازی را برای نماینده کشورمان فراهم کنیم. حضور در اردوی بنگلادش و شرکت در رقابتهای حرفهای بنگلادش و ازبکستان فرصت ارزشمندی برای رسیدن سپهر اعتمادپور به آمادگی مطلوب پیش از بازیهای آسیایی ناگویا خواهد بود و امیدواریم وی با بهرهگیری از این فرصتها، عملکردی شایسته و موفق در این رویداد داشته باشد.
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