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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

سه اردوی خارجی در مسیر آماده‌سازی ملی‌پوشان اسکواش

سه اردوی خارجی در مسیر آماده‌سازی ملی‌پوشان اسکواش

نشست تخصصی فدراسیون اسکواش با محوریت آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ برگزار شد و در آن برگزاری سه اردو و تورنمنت تدارکاتی در بنگلادش، اردن و ازبکستان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست تخصصی فدراسیون اسکواش صبح امروز (سه‌شنبه ۲۳ تیرماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان در محل این وزارتخانه برگزار شد. بررسی تعداد ورزشکاران سازمان یافته در این رشته و برطرف کردن خلأهای موجود در این حوزه مهم‌ترین موضوعی بود که کارشناسان و مدیران حاضر در جلسه امروز به آن پرداختند.

مشخص شدن تعداد نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از دیگر محورهای موردبحث بود که در این رابطه مقرر شد، سه ورزشکار زن (تیمی و انفرادی) و یک مرد (انفرادی) در این رقابت‌ها شرکت کنند.

در نظرگرفتن سه اردو و تورنمنت تدارکاتی خارجی در کشورهای بنگلادش، اردن و ازبکستان در کنار رقابت‌ها و تمرینات داخلی مسیر اسکواش‌بازان را برای حضور در ناگویا هموار خواهد کرد.

با احتساب جلسه کارشناسی فدراسیون اسکواش، تعداد نشست‌های تخصصی کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی به عدد ۱۴۱ رسید.

کد مطلب 6887950

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