۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

فخاری: عملیات جست‌وجوی کوهنورد مفقود شده در قله دماوند ادامه دارد

آمل - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از ادامه عملیات جست‌وجو برای یافتن یک کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات ضلع جنوبی قله دماوند خبر داد.

غلامعلی فخاری در گفت وگو با خبرنگار مهر از ادامه عملیات جست‌وجو برای یافتن یک کوهنورد مفقودی در ارتفاعات ضلع جنوبی قله دماوند خبر داد و با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: روز گذشته گزارشی از سوی قرارگاه کوهنوردی پلور مبنی بر مفقودی یک کوهنورد در ارتفاعات ضلع جنوبی قله دماوند به هلال‌احمر مازندران اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های تخصصی امداد و نجات کوهستان از پایگاه رینه و شعبه آمل به محل اعزام شدند و عملیات جست‌وجو با استفاده از توان زمینی و پهپادی «ریزپرنده‌ها» در چند محور عملیاتی آغاز شد.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران با اشاره به شرایط سخت منطقه تصریح کرد: با توجه به شرایط نامساعد جوی، برودت شدید هوا و دشواری مسیر، عملیات جست‌وجو با رعایت کامل اصول ایمنی در حال انجام است.

فخاری اشرفی در پایان تأکید کرد: عملیات جست‌وجو همچنان ادامه دارد و در صورت دستیابی به نتایج جدید، اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

