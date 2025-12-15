غلامعلی فخاری در گفت وگو با خبرنگار مهر از ادامه عملیات جستوجو برای یافتن یک کوهنورد مفقودی در ارتفاعات ضلع جنوبی قله دماوند خبر داد و با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: روز گذشته گزارشی از سوی قرارگاه کوهنوردی پلور مبنی بر مفقودی یک کوهنورد در ارتفاعات ضلع جنوبی قله دماوند به هلالاحمر مازندران اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای تخصصی امداد و نجات کوهستان از پایگاه رینه و شعبه آمل به محل اعزام شدند و عملیات جستوجو با استفاده از توان زمینی و پهپادی «ریزپرندهها» در چند محور عملیاتی آغاز شد.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران با اشاره به شرایط سخت منطقه تصریح کرد: با توجه به شرایط نامساعد جوی، برودت شدید هوا و دشواری مسیر، عملیات جستوجو با رعایت کامل اصول ایمنی در حال انجام است.
فخاری اشرفی در پایان تأکید کرد: عملیات جستوجو همچنان ادامه دارد و در صورت دستیابی به نتایج جدید، اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر شما