  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

تمدید دو ماهه سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت

تمدید دو ماهه سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت در راستای تسهیل شرایط آموزشی، سنوات تحصیلی تمامی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را به مدت دو ماه تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدانشگاه علم و صنعت، بر اساس تصمیم اتخاذ شده توسط کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی، سنوات تحصیلی کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه به مدت دو ماه افزایش یافت.

این مصوبه شامل حال تمامی دانشجویان می‌شود؛ با این حال تأکید شده است که بهره‌مندی از این فرصت برای دانشجویان آقا، منوط به نداشتن محدودیت در «معافیت تحصیلی» است. بر اساس این تصمیم، آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دارند دفاع از پایان‌نامه خود را برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به ثبت برسانند، تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ مهلت خواهند داشت.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، دانشگاه نسبت به شرایط خاص برخی دانشجویان اعلام آمادگی کرده است. بنا بر اعلام کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی، تقاضای دانشجویانی که به دلیل تبعات جنگ تحمیلی با مشکلات و آلامی نظیر تخریب منزل یا فقدان بستگان مواجه شده‌اند، به‌صورت ویژه و موردی بررسی خواهد شد.

کد مطلب 6902610
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها