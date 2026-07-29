به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرئی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح واکسیناسیون رایگان و پایش سلامت دامهای روستایی و عشایری در حاشیه منطقه حفاظتشده «کوه پوزک» نیکشهر با هدف پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک به حیاتوحش خبر داد.
رئیس اداره دام پزشکی نیکشهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این عملیات جهادی با هدف صیانت از ذخایر ژنتیکی و جلوگیری از سرایت بیماریهای دامی به گونههای ارزشمند جانوری منطقه و رفتار متقابل نسبت به جمعیت دام اهلی، با مشارکت اداره محیطزیست شهرستان و در قالب یک اردوی جهادی تخصصی اجرا شد.
وی با اشاره به ویژگیهای اکولوژیکی منطقه افزود: منطقه حفاظتشده کوه پوزک با اقلیم گرم و خشک و اراضی شور، زیستگاه ارزشمند گونههای شاخصی نظیر خرس سیاه بلوچی، قوچ و میش، بز و پازن، روباه شنی، سنجاب بلوچی و انواع پرندگان شکاری است که همجواری دامهای اهلی با این حیاتوحش، لزوم اجرای دقیق برنامههای بهداشتی دامپزشکی را دوچندان میکند.
مرئی محورهای عملیاتی این اردوی جهادی را شامل واکسیناسیون ۱۷۹۱ رأس دام سبک علیه بیماریهای استراتژیک طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) و بروسلوز، واکسیناسیون هاری برای ۴ قلاده سگ گله به منظور جلوگیری از انتقال این بیماری کشنده به حیاتوحش و جوامع انسانی و ایجاد سد ایمنی متقابل در برابر بیماری های منتقله از حیات وحش، برگزاری کلاسهای آموزشی چهرهبهچهره برای بهرهبرداران و عشایر منطقه در خصوص آشنایی و روش های پیشگیری از بیماریهای واگیر دامی و مشترک انسان و دام (زئونوزها) و همچنین پایش فعال، مراقبت و معاینه بالینی گلههای مستقر در منطقه و ثبت موارد مشکوک جهت بررسیهای آزمایشگاهی تشریح کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کنترل بیماریهای واگیر دامی و مشترک در مناطق همجوار با زیستگاههای حیاتوحش، علاوه بر حفظ سرمایههای دامی روستاییان و عشایر، نقش مؤثری در جلوگیری از اپیدمیهای احتمالی در میان گونههای جانوری وحشی منطقه کوه پوزک ایفا میکند.
نظر شما