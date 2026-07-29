به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لک‌زایی گفت: از مجموع بیش از ۶ همت تحقق تعهدات خیرین مدرسه‌ساز در کشور، بیش از یک همت مربوط به سیستان و بلوچستان است که معادل ۱۷ درصد کل تعهدات محقق‌شده کشور را شامل می‌شود ، موفقیتی که در سایه تلاش همکاران و اعتماد خیرین نیک‌اندیش به دست آمده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به عملکرد کم‌نظیر استان در حوزه مشارکت خیرین مدرسه‌ساز اظهار داشت: سیستان و بلوچستان امروز به یکی از استان‌های پیشرو کشور در نهضت مدرسه‌سازی تبدیل شده و آمارهای رسمی، جایگاه ممتاز این استان را در جذب مشارکت‌های مردمی و تحقق تعهدات خیرین به‌خوبی نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع بیش از ۶ همت تحقق تعهدات خیرین مدرسه‌ساز در کشور، بیش از یک همت آن در سیستان و بلوچستان محقق شده است و به عبارتی ۱۷ درصد کل تحقق تعهدات خیرین کشور به این استان اختصاص دارد که بیانگر اعتماد ارزشمند خیرین به طرح‌های توسعه فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان است.

لک‌زایی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان در میزان تعهد خیرین نیز رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، تصریح کرد: در حالی که میانگین تحقق تعهدات خیرین مدرسه‌ساز در سطح کشور ۵۴ درصد است، این شاخص در سیستان و بلوچستان به ۷۷ درصد رسیده که فاصله‌ای قابل توجه با میانگین کشوری دارد و نشان‌دهنده مدیریت منسجم، پیگیری مستمر و تعامل سازنده با خیرین مدرسه‌ساز است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خاطرنشان کرد: این دستاورد ارزشمند حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران مجموعه نوسازی مدارس استان، همراهی مسئولان، مشارکت مردم و نگاه ویژه خیرین نیک‌اندیش به توسعه زیرساخت‌های آموزشی در سیستان و بلوچستان است.

وی ادامه داد: امروز خیرین مدرسه‌ساز با مشارکت گسترده خود، نقش بی‌بدیلی در تحقق عدالت آموزشی، کاهش محرومیت‌های آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان استان ایفا می‌کنند و این اعتماد مسئولیت مجموعه نوسازی مدارس را در اجرای دقیق و به‌موقع پروژه‌ها دوچندان کرده است.

لک‌زایی در پایان با قدردانی از تمامی خیرین مدرسه‌ساز، اعضای مجمع خیرین و کارکنان اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همدلی و مشارکت، روند توسعه فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان با شتاب بیشتری ادامه یافته و زمینه برخورداری دانش‌آموزان از فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن در سراسر استان بیش از پیش فراهم شود.