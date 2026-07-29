تجهیزات پزشکی شخصی را فراموش نکنید؛ توصیه به زائران اربعین  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اشاره به شرایط خاص سفر اربعین و پیادهروی طولانی زائران گفت: افرادی که به بیماریهای مزمن مبتلا هستند، نباید تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را به مقصد سفر موکول کنند و لازم است پیش از عزیمت، این تجهیزات را از مراکز مجاز تهیه و در تمام طول سفر همراه داشته باشند.
وی، دستگاه اندازهگیری قندخون، نوار تست، قلم انسولین و سوزنهای مورد نیاز را از مهمترین تجهیزات بیماران مبتلا به دیابت برشمرد و افزود: تغییر در برنامه غذایی، فعالیت بدنی و شرایط سفر میتواند بر کنترل قند خون اثر بگذارد؛ از این رو بیماران باید امکان پایش منظم قند خون و دسترسی به تجهیزات مورد نیاز خود را در طول سفر داشته باشند.
علیزاده، همراه داشتن دستگاه سنجش فشار خون را برای افراد مبتلا به پرفشاری خون، بیماران قلبی و سالمندان ضروری دانست و گفت: کنترل منظم فشار خون در طول سفر میتواند از بروز عوارض ناشی از نوسانات فشار خون پیشگیری کرده و در صورت نیاز، امکان مراجعه بهموقع به مراکز درمانی را فراهم کند.
وی همچنین تأکید کرد بیماران مبتلا به آسم، بیماری انسدادی مزمن ریه و سایر بیماریهای تنفسی باید اسپریهای استنشاقی و داروهای مورد نیاز خود را به مقدار کافی همراه داشته باشند و از پایان یافتن دارو در طول مسیر جلوگیری کنند.
مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، تبسنج را از دیگر تجهیزات کاربردی برای زائران دانست و اظهار کرد: در صورت بروز علائمی مانند تب یا احساس ناخوشی، اندازهگیری دمای بدن میتواند به تشخیص سریعتر وضعیت بیمار و تصمیمگیری برای مراجعه به مراکز درمانی کمک کند.
علیزاده تأکید کرد: زائران تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را تنها از مراکز و فروشگاههای مجاز تهیه کنند و پیش از سفر از سلامت، دقت عملکرد و آمادهبهکار بودن دستگاهها، بهویژه گلوکومتر و دستگاه سنجش فشار خون، اطمینان حاصل کنند تا در طول سفر با مشکل مواجه نشوند.
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