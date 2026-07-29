به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی حسینی ظهر چهارشنبه در هشتاد و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با اشاره به روند تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرکهای صنعتی اظهار کرد: این اقدام با هدف آزادسازی ظرفیتهای تولید، جلوگیری از راکد ماندن اراضی صنعتی و واگذاری زمین به سرمایهگذاران واقعی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: تاکنون ۲۸ قرارداد واگذاری زمین فسخ شده و ۶ قطعه نیز به سرمایهگذاران دارای اهلیت واگذار شده است و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه پیشبینی میشود تا پایان سال بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ قرارداد دیگر نیز تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: اجرای این برنامه میتواند فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در استان فراهم کند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: حدود ۷۰ درصد تخم گشنیز کشور در شهرستان نهاوند تولید و بخش عمده این محصول به صورت خام به کشورهایی مانند پاکستان و هند صادر میشود و بخشی نیز در صنایع عطر، ادکلن و محصولات آرایشی کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی از برنامهریزی برای احداث واحد فرآوری و عصارهگیری گشنیز و رازیانه در شهرستانهای نهاوند و رزن خبر داد و افزود: در این زمینه مذاکراتی با یک سرمایهگذار واجد شرایط انجام شده و بهزودی جانمایی زمین برای اجرای این طرح صورت خواهد گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان خاطرنشان کرد: راهاندازی این واحدها میتواند از خامفروشی محصولات کشاورزی جلوگیری کرده و ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان استان ایجاد کند.
حسینی همچنین از ارسال پیشنهاد اصلاح اینتاکد مالیاتی تخم گشنیز به مراجع ملی خبر داد و تاکید کرد: قرار گرفتن این محصول در گروه ادویهجات میتواند بخشی از مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان این حوزه را برطرف کند.
وی با تاکید بر ضرورت برگزاری منظم جشنوارههای تخصصی محصولات کشاورزی اظهار کرد: این جشنوارهها باید در قالب یک تقویم مشخص و با اطلاعرسانی در سطح ملی برگزار شوند تا علاوه بر معرفی ظرفیتهای استان، زمینه حضور گردشگران، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی از سراسر کشور نیز فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان درباره پیشنهاد واگذاری بخشی از فرآیند اهلیتسنجی متقاضیان تسهیلات به تشکلهای اقتصادی نیز گفت: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی بیشتر است و تشکلها باید با ارائه خدمات موثر و ایجاد مزیتهای رقابتی، زمینه جذب اعضای جدید را فراهم کنند، نه اینکه فرآیندهای اداری پیچیدهتر شود.
حسینی در ادامه با انتقاد از برخی رویههای سازمان تامین اجتماعی در برخورد با واحدهای تولیدی تصریح کرد: حمایت از تولید و اشتغال مستلزم استفاده از ظرفیتهای قانونی و تفاسیر حقوقی مناسب برای رفع مشکلات کارگاههای تولیدی و پرهیز از تفسیرهای سختگیرانه از قوانین است.
وی همچنین از تولیدکنندگان خواست از ظرفیت دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان برای معرفی محصولات خود به بازارهای خارجی استفاده کنند و گفت: برگزاری نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی در شهرستانهای مختلف استان نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در پایان از برگزاری همایش «نهضت توسعه استان» در روزهای آینده خبر داد و افزود: هدف از این برنامه، ایجاد تحول در نگرش و عملکرد بدنه اجرایی استان و نهادینهسازی فرهنگ حمایت از سرمایهگذاری و تولید است تا همه دستگاههای اجرایی، نظارتی و اقتصادی با رویکردی واحد در مسیر تسهیل فعالیت بخش خصوصی حرکت کنند.
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