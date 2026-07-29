  1. استانها
  2. خوزستان
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

خدمات‌رسانی مواکب مرزی تا ۲ روز پس از اربعین تداوم دارد

خدمات‌رسانی مواکب مرزی تا ۲ روز پس از اربعین تداوم دارد

خرمشهر- رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی از ابلاغ رسمی ادامه فعالیت و خدمات‌رسانی مواکب مستقر در پایانه‌های مرزی تا دو روز پس از روز اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اربعین استان خوزستان که در فرمانداری خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: خرمشهر، آبادان و خوزستان قلب تپنده ایران اسلامی و یادآور ایثار و مقاومت هستند و خود را موظف می‌دانیم مشکلات مردم این دیار را در دولت با جدیت پیگیری کنیم.

وی با اشاره به شرایط خاص برگزاری اربعین امسال افزود: با وجود گرمای شدید هوا و تجاوز اخیر دشمن آمریکایی به مرز شلمچه، مدیریت دو مرز بزرگ اربعینی در خوزستان با موفقیت انجام شده است و این موضوع نشان‌دهنده آمادگی و هماهنگی مطلوب دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امنیتی استان است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با ادای احترام به شهدای حمله اخیر به مرز شلمچه تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد با این اقدام روند حضور زائران دچار اختلال می‌شود اما نتیجه کاملاً برعکس بود و انگیزه مردم برای حضور در راهپیمایی اربعین افزایش یافت.

پورجمشیدیان با اشاره به بهبود چشمگیر روند تردد زائران گفت: در سال‌های گذشته گاهی زائران ساعت‌ها در مرزها معطل می‌شدند اما امروز در مرز شلمچه عبور از گیت‌های خروجی تنها چند ثانیه زمان می‌برد و زائران بدون توقف وارد خاک عراق می‌شوند.

وی، امنیت را مهم‌ترین دستاورد اربعین دانست و افزود: در یکی از پرچالش‌ترین مناطق جهان، امن‌ترین شرایط برای تردد میلیون‌ها زائر فراهم شده است که این امنیت مرهون تلاش نیروهای فراجا، سپاه، ارتش، مرزبانی، سربازان گمنام امام زمان (عج) و همچنین همکاری نیروهای امنیتی و خدماتی کشور عراق، به‌ویژه حشدالشعبی است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های مرزی بیان کرد: سیاست دولت این است که تمامی پروژه‌هایی که به نام اربعین اجرا می‌شوند در طول سال نیز در خدمت مردم منطقه باشند؛ از توسعه راه‌ها و پل‌ها گرفته تا تأمین آب، برق و ارتباطات که علاوه بر خدمت به زائران، کیفیت زندگی مردم خوزستان را ارتقا می‌دهد.

وی با قدردانی از وزارت نیرو برای پایداری تأمین آب در مرزهای اربعینی گفت: تأمین آب پایدار و سالم در چنین شرایطی اقدامی بسیار ارزشمند است و خوشبختانه خدمات زیرساختی در مرزهای استان با کیفیت مطلوب در حال ارائه است.

پورجمشیدیان با اشاره به افزایش استقبال زائران از مرز شلمچه اظهار کرد: شلمچه جایگاه واقعی خود را در میان مرزهای اربعینی پیدا کرده و استقبال گسترده مردم نشان می‌دهد این مرز به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های زیارتی کشور تبدیل شده است.

وی در خصوص تمدید زمان فعالیت مواکب مرزی توضیح داد: به‌صورت رسمی ابلاغ شده است که مواکب مستقر در مرزها، دو روز پس از اربعین نیز به خدمت‌رسانی ادامه دهند و در صورت نیاز این خدمات با هماهنگی لازم استمرار خواهد یافت تا زائران در مسیر بازگشت نیز از خدمات مناسب بهره‌مند شوند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در پایان گفت: تلاش ما این است که زائران با آرامش، امنیت، سهولت و کمترین هزینه سفر خود را انجام دهند و با خاطره‌ای خوش از این حماسه عظیم معنوی به کشور بازگردند.

کد مطلب 6902759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها