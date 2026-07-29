به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر پورجمشیدیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اربعین استان خوزستان که در فرمانداری خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: خرمشهر، آبادان و خوزستان قلب تپنده ایران اسلامی و یادآور ایثار و مقاومت هستند و خود را موظف میدانیم مشکلات مردم این دیار را در دولت با جدیت پیگیری کنیم.
وی با اشاره به شرایط خاص برگزاری اربعین امسال افزود: با وجود گرمای شدید هوا و تجاوز اخیر دشمن آمریکایی به مرز شلمچه، مدیریت دو مرز بزرگ اربعینی در خوزستان با موفقیت انجام شده است و این موضوع نشاندهنده آمادگی و هماهنگی مطلوب دستگاههای اجرایی، خدماتی و امنیتی استان است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با ادای احترام به شهدای حمله اخیر به مرز شلمچه تصریح کرد: دشمن تصور میکرد با این اقدام روند حضور زائران دچار اختلال میشود اما نتیجه کاملاً برعکس بود و انگیزه مردم برای حضور در راهپیمایی اربعین افزایش یافت.
پورجمشیدیان با اشاره به بهبود چشمگیر روند تردد زائران گفت: در سالهای گذشته گاهی زائران ساعتها در مرزها معطل میشدند اما امروز در مرز شلمچه عبور از گیتهای خروجی تنها چند ثانیه زمان میبرد و زائران بدون توقف وارد خاک عراق میشوند.
وی، امنیت را مهمترین دستاورد اربعین دانست و افزود: در یکی از پرچالشترین مناطق جهان، امنترین شرایط برای تردد میلیونها زائر فراهم شده است که این امنیت مرهون تلاش نیروهای فراجا، سپاه، ارتش، مرزبانی، سربازان گمنام امام زمان (عج) و همچنین همکاری نیروهای امنیتی و خدماتی کشور عراق، بهویژه حشدالشعبی است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به توسعه زیرساختهای مرزی بیان کرد: سیاست دولت این است که تمامی پروژههایی که به نام اربعین اجرا میشوند در طول سال نیز در خدمت مردم منطقه باشند؛ از توسعه راهها و پلها گرفته تا تأمین آب، برق و ارتباطات که علاوه بر خدمت به زائران، کیفیت زندگی مردم خوزستان را ارتقا میدهد.
وی با قدردانی از وزارت نیرو برای پایداری تأمین آب در مرزهای اربعینی گفت: تأمین آب پایدار و سالم در چنین شرایطی اقدامی بسیار ارزشمند است و خوشبختانه خدمات زیرساختی در مرزهای استان با کیفیت مطلوب در حال ارائه است.
پورجمشیدیان با اشاره به افزایش استقبال زائران از مرز شلمچه اظهار کرد: شلمچه جایگاه واقعی خود را در میان مرزهای اربعینی پیدا کرده و استقبال گسترده مردم نشان میدهد این مرز به یکی از مهمترین گذرگاههای زیارتی کشور تبدیل شده است.
وی در خصوص تمدید زمان فعالیت مواکب مرزی توضیح داد: بهصورت رسمی ابلاغ شده است که مواکب مستقر در مرزها، دو روز پس از اربعین نیز به خدمترسانی ادامه دهند و در صورت نیاز این خدمات با هماهنگی لازم استمرار خواهد یافت تا زائران در مسیر بازگشت نیز از خدمات مناسب بهرهمند شوند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در پایان گفت: تلاش ما این است که زائران با آرامش، امنیت، سهولت و کمترین هزینه سفر خود را انجام دهند و با خاطرهای خوش از این حماسه عظیم معنوی به کشور بازگردند.
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