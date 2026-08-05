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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

تقدیر متقابل ایران و عراق از همکاری‌های مرزی در اربعین

تقدیر متقابل ایران و عراق از همکاری‌های مرزی در اربعین

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا از میزبانی دولت و ملت عراق قدردانی کرد و رئیس پایانه مرزی زرباطیه نیز مدیریت مرزهای ایران را در ایام اربعین «فراتر از یک مدیریت معمولی» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی، فرمانده قرارگاه اربعین فراجا، در پایان مأموریت بزرگ اربعین حسینی در پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران، میزبان هیئت عراقی و دست‌اندرکاران این مأموریت در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران بود و از همکاری خوب و متقابل آنان در تمامی حوزه‌ها تقدیر و تشکر کرد.

سردار شرفی با اشاره به جایگاه جهانی راهپیمایی اربعین اظهار کرد: راهپیمایی اربعین یک حرکت بزرگ شیعی است که انعکاس آن در سطح بین‌المللی بسیار قابل توجه بوده و هیچ تجمعی با این وسعت در طول سال، در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

وی افزود: اربعین ادامه عاشورا است و زائران با حضور در این مراسم، عهدی با امام حسین(ع) می‌بندند و مرام و فرهنگ شیعه را به جهانیان نشان می‌دهند. امسال نیز حضور ایرانیان در این مراسم با انگیزه و اراده بیشتری نسبت به سال‌های گذشته همراه بود.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با تقدیر از همکاری دولت و ملت عراق گفت: از دولت و مردم عراق به‌خاطر میزبانی شایسته‌ای که از زائران اربعین به عمل آوردند، صمیمانه سپاسگزاریم. نظم و ترتیب برگزاری این مراسم هر سال بهتر می‌شود و این موفقیت مرهون همکاری و تعامل دو کشور است.

سردار شرفی در ادامه با اشاره به آثار راهپیمایی اربعین در عرصه بین‌المللی خاطرنشان کرد: این گردهمایی عظیم به همگرایی و وحدت شیعیان کمک کرده و قدرت معنوی و همدلی شیعه را به نمایش می‌گذارد؛ بدون تردید این همگرایی و وحدت می‌تواند به دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل نیز کمک کند.

رئیس پایانه مرزی زرباطیه عراق نیز با قدردانی از عملکرد نیروهای ایرانی در ایام اربعین اظهار کرد: آنچه در این چند روز شاهد بوده‌ایم، فراتر از یک مدیریت مرزی معمولی است.

وی افزود: مدیریت و نظم بی‌نظیری که از سوی نیروهای مسلح، مأموران مرزبانی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده، موجب شده است زائران با آرامش و بدون هیچ‌گونه مشکل یا تأخیر از مرز عبور کنند.

رئیس پایانه مرزی زرباطیه با اشاره به هماهنگی بالای نیروهای امنیتی و اجرایی در سمت ایران گفت: این سطح از هماهنگی بسیار چشمگیر است و نقش مهمی در تسهیل تردد زائران داشته است.

وی دو ویژگی «انضباط و اقتدار» و «آماده‌باش و سرعت عمل» را از نقاط برجسته عملکرد نیروهای ایرانی عنوان کرد و گفت: نیروهای مسلح ایران توانسته‌اند ضمن حفظ امنیت کامل مرز، با برخوردی انسانی و خدمت‌گزارانه با زائران رفتار کنند.

رئیس پایانه مرزی زرباطیه ادامه داد: نیروهای ایرانی از قبل برای تمامی سناریوهای احتمالی برنامه‌ریزی کرده بودند و این سطح از آمادگی باعث شد گلوگاه‌های مرزی به سرعت مدیریت شده و زائران در صف‌های طولانی دچار خستگی و معطلی نشوند.

وی در پایان از همکاری و تعامل نیروهای مرزبانی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جریان برگزاری مراسم اربعین حسینی قدردانی کرد.

کد مطلب 6909130

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