جنگ نباید بهانه ضعف عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن باشد

فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاستهای کلان بخش مسکن و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: رهبر شهید در سال ۱۳۸۹ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن را ابلاغ کردند. سال گذشته نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتی برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، بهویژه وزارت راه و شهرسازی، در زمینه میزان تحقق این سیاستهای کلان برگزار شد.
وی افزود: در این ارزیابیها مشخص شد که وزارت راه و شهرسازی عملکرد مناسبی نداشته و بهویژه در حوزه واگذاری و عرضه زمین برای ساخت مسکن حمایتی، عملکرد قابل قبولی از خود به جا نگذاشته است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن بیان کرد: فارغ از سیاستهای کلی نظام، اکنون در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه قرار داریم. طبق این برنامه، باید ۲۰ درصد به محدوده شهرها و روستاها افزوده شود و سکونتگاههای جدید ایجاد شود. بر این اساس، در دو سال نخست اجرای برنامه باید حدود ۸ درصد از این هدف، یعنی سالانه حدود ۴ درصد، محقق میشد، اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی ادامه داد: حتی اگر اقداماتی هم در این زمینه انجام شده باشد، میزان آن کمتر از یک درصد و نزدیک به صفر است. الحاقات انجامشده نیز در مقایسه با ۳۳۰ هزار هکتار پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، رقم قابل توجهی محسوب نمیشود.
ایلاتی با اشاره به وضعیت اجرای سیاستهای حوزه مسکن تصریح کرد: از منظر سیاستهای کلان، برنامههای میانمدت و پنجساله توسعه و همچنین عملکرد کوتاهمدت در بازار اجاره و پروژههای جاری نهضت ملی مسکن، عملکرد وزارت راه و شهرسازی قابل دفاع نبوده است.
وی یادآور شد: رتبهبندی اخیر منتشرشده از سوی دولت درباره عملکرد وزارتخانهها نیز این موضوع را تأیید میکند؛ بهگونهای که وزارت راه و شهرسازی از نظر میزان رضایت و عملکرد، در انتهای جدول دستگاههای اجرایی قرار گرفته است. این موضوع نشان میدهد که وزارتخانه نه در مسیر تحقق اهداف کلان حرکت کرده و نه عملکرد کوتاهمدت و میانمدت قابل قبولی داشته است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار کرد: سیاستهای دولت در حوزه مسکن طی این مدت چندان مثبت نبوده است. هرچند کشور اکنون در شرایط جنگی قرار دارد و این شرایط بر ساختوساز و تقاضای بازار مسکن تأثیرگذار است، اما نباید تمامی مشکلات این بخش به جنگ نسبت داده شود.
وی گفت: پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه نیز وزارت راه و شهرسازی برنامه مشخص و مؤثری برای حوزه مسکن نداشت. حتی تا پیش از خرداد ۱۴۰۴ و جنگ ۱۲ روزه نیز برنامه عملیاتی مشخصی در حوزه مسکن مشاهده نمیشد.
ایلاتی در پایان خاطرنشان کرد: امروز نیز به نظر میرسد بخشی از مباحث مطرحشده درباره تأثیر جنگ، بیشتر جنبه توجیهی دارد و نباید عملکرد نامناسب حوزه مسکن صرفاً به شرایط جنگی گره زده شود. جنگ واقعیتی است که بر روند ساختوساز و بازار تقاضا اثر میگذارد، اما مسئله اصلی این است که وزارت راه و شهرسازی هنوز تکلیف خود را در بازار مسکن بهدرستی مشخص نکرده و طرحهایی که در دست اجرا دارد نیز بیشتر جنبه مقطعی و موقتی داشته و نمیتواند پاسخگوی مشکلات ساختاری بازار مسکن باشد.
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