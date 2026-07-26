به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: تا پایان سالجاری، یکهزار و ۵۴۰ واحد مسکن استیجاری در شهرهای تهران، پرند، قرچک و اندیشه تکمیل و به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.
وی افزود: هماکنون واحدهای این طرح در شهرهای تهران و قرچک در حال تکمیل بوده و عملیات نصب تجهیزات از جمله شیرآلات، پکیج، کابینت و سایر ملزومات داخلی در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: ثبتنام متقاضیان واجد شرایط این طرح طی هفتههای آینده در شهر و استان تهران آغاز خواهد شد.
وی در پایان درباره شرایط ثبتنام نیز خاطرنشان کرد: زوجهایی میتوانند در این طرح ثبتنام کنند که در دهکهای یک تا ۶ درآمدی قرار داشته باشند و بیش از پنج سال از تاریخ ازدواج آنها نگذشته باشد؛ همچنین نداشتن سابقه مالکیت مسکن از دیگر شرایط ثبتنام در این طرح است.
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