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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

شرایط ثبت‌نام مسکن استیجاری تهران اعلام شد+ زمان ثبت‌نام متقاضیان

شرایط ثبت‌نام مسکن استیجاری تهران اعلام شد+ زمان ثبت‌نام متقاضیان

مدیرکل راه و شهرسازی تهران از تکمیل و واگذاری ۱۵۴۰ واحد مسکن استیجاری تا پایان سال‌جاری در شهرهای تهران، پرند، قرچک و اندیشه خبر داد و گفت: ثبت‌نام متقاضیان طی هفته‌های آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: تا پایان سال‌جاری، یک‌هزار و ۵۴۰ واحد مسکن استیجاری در شهرهای تهران، پرند، قرچک و اندیشه تکمیل و به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.

وی افزود: هم‌اکنون واحدهای این طرح در شهرهای تهران و قرچک در حال تکمیل بوده و عملیات نصب تجهیزات از جمله شیرآلات، پکیج، کابینت و سایر ملزومات داخلی در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط این طرح طی هفته‌های آینده در شهر و استان تهران آغاز خواهد شد.

وی در پایان درباره شرایط ثبت‌نام نیز خاطرنشان کرد: زوج‌هایی می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند که در دهک‌های یک تا ۶ درآمدی قرار داشته باشند و بیش از پنج سال از تاریخ ازدواج آنها نگذشته باشد؛ همچنین نداشتن سابقه مالکیت مسکن از دیگر شرایط ثبت‌نام در این طرح است.

کد مطلب 6899634
زهره آقاجانی

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