میزبانی بانک صادرات ایران از عاشقان اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، همزمان با شوق میلیونها زائر برای حضور در مراسم اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیهالسلام و یاران وفادارش، موکبهای خدمترسانی بانک صادرات ایران در مرزهای خسروی (کرمانشاه)، مهران (ایلام)، شلمچه (خوزستان) و شهر همدان آماده خدمترسانی به رهروان ارزشهای عاشورایی است.
با برپایی این موکبها که به تصویر شهدای بانک صادرات ایران در ۸ سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی رمضان مزین شده است، ضمن اسکان زائران و توزیع انواع بستههای رفاهی و بهداشتی در محیطی مناسب، خدمات بانکی نیز با استفاده از خودپردازهای سیار در اختیار مراجعهکنندهها قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این به رسم هر ساله، موکب جاماندگان نیز در میدان شهدای تهران، آماده میزبانی از عاشقانی است که دلهای بیقرار خود را به زیارت حرم مطهر حضرت سیدالشهدا علیهالسلام مشرف کردهاند.
بانک صادرات ایران طی سالهای اخیر با مشارکت فعال در برگزاری مراسم اربعین، نسبت به تسهیل امور مربوط به زائران کربلای معلی، نقش ویژهای ایفا کرده و جلوهای باشکوه به سوگواری خیل عزادار بخشیده است.
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