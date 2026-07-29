به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین ذاکری ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی اربعین، از آمادگی گسترده استان برای برگزاری مراسم اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: بررسیهای میدانی و ارزیابیهای انجام شده حاکی از آن است که امسال شمار شرکتکنندگان در پیادهروی دلدادگان حسینی نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم افزود: بخشی از زائران عتبات عالیات نیز به دلیل شرایط آبوهوایی و گرمای هوا، مدت حضور خود در عراق را کاهش دادهاند تا بتوانند در آیین باشکوه اربعین در داخل کشور و به ویژه شهر مقدس قم حضور یابند که این موضوع بر حجم جمعیت مراسم خواهد افزود.
وی با اشاره به سطح مطلوب آمادگی دستگاههای اجرایی، فرهنگی و خدماتی استان گفت: تجربه موفق برگزاری مراسمهای بزرگ مردمی در قم، بهویژه تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید آیتالله رئیسی و شهدای همراه، ظرفیت مناسبی را برای مدیریت این اجتماع عظیم ایجاد کرده و دستگاههای مختلف با آمادگی کامل در حال برنامهریزی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم هستند.
ذاکری با بیان اینکه فضای اجتماعی کشور نیز امسال شرایط متفاوتی را رقم زده است، تصریح کرد: پیادهروی دلدادگان حسینی در سال جاری متأثر از روحیه مقاومت و حماسهای است که پس از شهادت شهدای خدمت و استمرار جریان ایستادگی در جامعه شکل گرفته و همین موضوع اشتیاق مردم برای حضور در اجتماعات مذهبی و آیینهای اربعین را بیش از گذشته افزایش داده است.
افزایش جمعیت زائران تدارک ویژه میطلبد
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به پیشینه برگزاری پیادهروی اربعین در این شهر اظهار کرد: این حرکت مردمی از دهههای ۵۰ و ۶۰ در قم سابقه دارد و امروز به یکی از مهمترین اجتماعات مذهبی کشور تبدیل شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اربعین امسال با شب چهارشنبه همزمان شده است، پیشبینی میشود بیشترین تراکم جمعیت در ساعات پایانی روز و هنگام غروب در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت مسجد مقدس جمکران شکل بگیرد که این مسئله ضرورت برنامهریزی دقیق در حوزه حملونقل، خدمات رفاهی، پشتیبانی و مدیریت جمعیت را دوچندان میکند.
ذاکری خاطرنشان کرد: همه بخشهای مسئول باید متناسب با این پیشبینیها، امکانات لازم را برای ارائه خدمات مناسب به زائران و شرکتکنندگان در مراسم فراهم کنند تا این اجتماع عظیم با نظم و کیفیت مطلوب برگزار شود.
دستگاهها برای جبران کمبود مواکب وارد میدان شوند
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در ادامه با اشاره به استقرار بخش قابل توجهی از مواکب بزرگ استان در مسیرهای منتهی به کربلای معلی گفت: اعزام این مواکب موجب شده است ظرفیت خدمترسانی در مسیرهای داخلی استان کاهش یابد و به همین دلیل تصمیمگیریهای لازم برای جبران این کمبود انجام شده است.
وی افزود: بر اساس مصوبات انجام شده، تمامی دستگاههای فرهنگی، نهادهای خدماتی و مجموعههای اجرایی استان موظف هستند با استفاده از ظرفیتهای موجود نسبت به برپایی موکب در مسیر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران اقدام کنند تا خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه ارائه شود.
ذاکری همچنین به کاهش ذخایر اقلام فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: به دلیل ارسال گسترده محصولات فرهنگی و محتوای مرتبط با شهدای خدمت و جبهه مقاومت به کشور عراق، بخشی از ظرفیتهای موجود مصرف شده است و لازم است دستگاههای متولی در این حوزه، تولید و تأمین اقلام فرهنگی را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
وی افزود: انتظار میرود ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی با افزایش تولید محتوا، چاپ اقلام مورد نیاز و همچنین استقرار روحانیون و روایتگران در طول مسیر پیادهروی، زمینه تقویت ابعاد معرفتی، فرهنگی و تربیتی این حرکت عظیم مردمی را فراهم کنند تا مراسم اربعین علاوه بر جلوههای حماسی، از غنای فرهنگی بیشتری نیز برخوردار باشد.
قم- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم از پیشبینی افزایش چشمگیر حضور مردم در پیاده روی جاماندگان اربعین امسال در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین ذاکری ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی اربعین، از آمادگی گسترده استان برای برگزاری مراسم اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: بررسیهای میدانی و ارزیابیهای انجام شده حاکی از آن است که امسال شمار شرکتکنندگان در پیادهروی دلدادگان حسینی نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
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