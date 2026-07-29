به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن روزهای اوج حضور زائران اربعین حسینی در مسیرهای منتهی به مرزهای غربی کشور، موکبهای شهرستان کامیاران علاوه بر ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی، میزبان برنامههای فرهنگی و هنری با محوریت آیینها و سنتهای منطقه هستند.
در همین راستا، اجرای موسیقی سنتی و آیینی چمری در یکی از موکبهای اربعین شهرستان کامیاران برگزار شد؛ برنامهای که با استقبال زائران و حاضران همراه شد و فضای متفاوتی را در محل خدمترسانی به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) رقم زد.
موسیقی چمری از جمله آیینهای کهن و شناختهشده مناطق کردنشین است که ریشه در فرهنگ و باورهای مردم این منطقه دارد و اجرای آن در مناسبتهای مختلف، بخشی از میراث فرهنگی و هنری بومی به شمار میرود.
اجرای این موسیقی آیینی در موکبهای اربعین، فرصتی برای پیوند میان فرهنگ بومی منطقه و فضای معنوی این رویداد بزرگ فرهنگی و مذهبی فراهم کرده است؛ بهگونهای که زائران در کنار بهرهمندی از خدمات موکبها، با بخشی از آیینها و جلوههای فرهنگی مردم کردستان نیز آشنا میشوند.
فرهنگ بومی در خدمت به زائران اربعین
برگزاری برنامههای فرهنگی در کنار فعالیتهای خدماتی موکبها، یکی از جلوههای حضور مردم مناطق مختلف در جریان اربعین حسینی است؛ برنامههایی که تلاش میکند ظرفیتهای فرهنگی و هنری هر منطقه را در کنار روحیه مهماننوازی و خدمت به زائران به نمایش بگذارد.
در کامیاران نیز خادمان فرهنگی موکبها با استفاده از ظرفیت هنرمندان و فعالان فرهنگی، اجرای برنامههای آیینی و سنتی را در دستور کار قرار دادهاند تا فضای حضور زائران تنها به خدمات پذیرایی و رفاهی محدود نباشد.
اجرای چمری در این موکبها از جمله برنامههایی بود که توانست توجه زائران و مردم حاضر در محل را به خود جلب کند و حالوهوایی متفاوت به فضای خدمترسانی اربعین ببخشد.
اربعین؛ پیوند فرهنگ و آیینهای بومی
استان کردستان هر ساله در ایام اربعین میزبان شمار زیادی از زائرانی است که از مسیرهای این استان به سمت مرزهای غربی کشور حرکت میکنند و شهرستان کامیاران نیز در این مسیر نقش مهمی در ارائه خدمات به زائران دارد.
موکبهای مستقر در این شهرستان با مشارکت مردم، گروههای جهادی، هیأتهای مذهبی و فعالان فرهنگی تلاش میکنند خدمات مورد نیاز زائران را فراهم کنند و در کنار آن، بخشی از فرهنگ، هنر و آداب و رسوم منطقه را نیز معرفی کنند.
در این میان، استفاده از موسیقی و آیینهای سنتی در برنامههای فرهنگی موکبها میتواند زمینهای برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی کردستان به زائران مناطق مختلف کشور باشد؛ موضوعی که در کنار تقویت فضای معنوی اربعین، به حفظ و معرفی میراث فرهنگی منطقه نیز کمک میکند.
اجرای موسیقی چمری در موکبهای اربعین کامیاران، نمونهای از این رویکرد فرهنگی است؛ برنامهای که در کنار خدمترسانی به زائران، جلوهای از هنر و هویت بومی مردم این منطقه را نیز به نمایش گذاشت.
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