به گزارش خبرنگار مهر، تحریفات یکی از آسیب هایی است که در ادوار مختلف سایه شوم خود را بر وقایع و رویدادها می افکند و باعث می شود حقیقت آنگونه که هست ثبت نشده و جریان روایت تاریخی از مسیر اصلی خود خارج شود. اتفاقی که زمینه را برای کج فهمی ها باز کرده و بر نگرش و بنیان های فکری مردمان اثر می گذارد. تحریف تاریخی آنقدر خطرناک است که تنها مربوط به یک رویداد نمی شود بلکه می تواند تاریخ یک ملت را تا مدت های با تغییر و دگرگونی مواجه کند

پس از بعثت رسول خدا عاشورا بیشترین نقش اصلاحی و بیدارگونه را در فرهنگ مسلمانان ایفا کرده است. هیچ حادثه ای هرچند بزرگ و گسترده هم باشد از نظر مثبت نمی تواند با عاشورا مقایسه شود. همین موضوع است که دشمنان و دسیسه چینان را برآن داشت تا با انواع تحریف ها به دنبال هجمه علیه این رویداد بزرگ جریان ساز در جهان اسلام شوند. جریانی که می تواند در هر برهه از تاریخ نقش را ایفا کرده و مردمانی را در برابر ظلم و ستم و در دفاع از حقیقت و اسلام قرار دهد.

از داستان های ساختگی تا خرافات عوام پسند بخشی از نمونه های تحریفات در موضوع عاشوراست که گاه چنان تند و تیز است که گویی از پیش از عاشورا تدارک آن دیده شده. دشمنان با تحریفات بعضا به طور ریشه ای به تخریب تاریخ تشییع و تحقیر و توهین دست زده اند.

اهمیت این موضوع باعث نگارش کتابی در ارتباط با تحریفات عاشورایی نوشته محمد صحتی سردرودی با عنوان «تحریف شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین» شد. از آنجا که راه حل در شناخت درست مسائل نهفته است، کتاب سعی کرده تا در قدم اول به خوبی تحریفات را شناسایی کرده و آنان را از یکدیگر تفکیک و تمیز دهد.

کتاب در ۲ بخش کلی شامل تحریف و تحریفگران و پا به پای تاریخ با تحریفات عاشورا نوشته شده است. هر بخش شامل فصولی است. فصل نخست از بخش اول به واژه شناسی تحریف پرداخته و در فصل دوم عواملی که منجر به تحریف عاشورا می شود را بشمرده و بررسی نمونه های آن پرداخته است.فصل سوم کتاب در خصوص عوامل تحریف در میان شیعیان است. فصل چهارم تحریفگران را معرفی می کند و نقدی به تاریخ نویسان دارد. جهت گیری های تاریخی در نقل های تاریخ نویسان زمینه را برای بسیاری از تحریفات باز کرده است. مسئله ای که باعث می شود روایت تاریخی از مسیر درست منحرف شده و اصل موضوع عاشورا را با حاشیه هایی رو به رو کند.

بخش دوم بیشتر به دوره های زمانی و تحریفات مربوط به هر دوره اشاره دارد. فصل اول از میلاد تا قیام، فصل دوم از مدینه تا کربلا، فصل سوم در کربلا و عاشورا، فصل چهارم از کربلا تا مدینه با پیام آوران عاشورا و فصل پنجم تحریف در متون و احادیث است.

ناشر این کتاب نشر بین الملل بوده است و کتاب از سال ۱۳۹۳ تا به امروز به چاپ پنجم رسیده، با این وجود به نظر می رسد جلوه های بصری کتاب از جمله قطع، فونت و طراحی و صفحه آرایی نسبت به آنچه محتوای کتاب را در بر می گیرد جای کار و توجه بیشتری دارد. موضوعی که در نگاه اول خواننده به یک کتاب می تواند او را جذب خواندن کند.