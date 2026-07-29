به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه شهرداری تهران، آزیتا همتیان با تشریح اقدامات معاونت کارآفرینی و توانمندسازی سازمان در قرارگاه زرباطیه اظهار کرد: امسال تلاش شده است علاوه بر ارائه خدمات رفاهی به زائران، از ظرفیت اشتغالآفرینی و توانمندسازی گروههای تحت پوشش نیز در اجرای برنامههای اربعین استفاده شود تا این حرکت عظیم مردمی، بستری برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی جامعه هدف نیز باشد.
وی با اشاره به تولید پوشاک مورد نیاز خادمان اربعین افزود: پوشاک عوامل اجرایی و خادمان مستقر در مواکب قرارگاه اربعین شهرداری تهران در منطقه زرباطیه، توسط مراکز کارآفرینی و اشتغال بهبودیافتگان وابسته به این معاونت طراحی و تولید شده است؛ اقدامی که علاوه بر تأمین نیاز مواکب، فرصت مناسبی برای بهکارگیری توانمندی افراد بهبودیافته و حمایت از فرآیند بازگشت آنان به بازار کار فراهم کرده است.
معاون کارآفرینی و توانمندسازی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: در بخش حمایت از خانوادههای زائر نیز هدایای ویژه غرفه مادر و کودک با مشارکت بانوان سرپرست خانوار کارآفرین و فعالان مشاغل خانگی تحت پوشش این معاونت، طراحی و تولید شده است تا در طول ایام اربعین میان مادران و کودکان حاضر در این غرفه توزیع شود.
همتیان با بیان اینکه تولید اقلام فرهنگی نیز در دستور کار این معاونت قرار داشته است، تصریح کرد: انواع بستههای فرهنگی و اقلام مناسبتی از جمله پیکسلهای مزین به شعار «یالثارات الحسین» توسط مجموعههای وابسته به معاونت توانمند سازی و کارآفرینی تولید شده تا در برنامههای فرهنگی اربعین مورد استفاده قرار گیرد.
دبیر کمیته بانوان قرارگاه زرباطیه ادامه داد: برنامهریزی و هماهنگی خدمات ویژه بانوان با هدف افزایش کیفیت خدماترسانی به زائران زن، از جمله مأموریتهای این کمیته است.
همتیان، یکی دیگر از مسئولیتهای این معاونت را راهبری خدمات گمشدگان ویژه بانوان در مرز عنوان کرد و افزود: با توجه به حضور گسترده زائران، ساماندهی و مدیریت تخصصی بخش خدمات گمشدگان بانوان در مرز از اهمیت ویژهای برخوردار است و تلاش کردهایم با ایجاد سازوکاری منسجم، روند رسیدگی به این موارد با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به برپایی غرفه مادر و کودک در مرز زرباطیه گفت: این غرفه با هدف ارائه خدمات رفاهی، حمایتی و ایجاد فضایی امن برای مادران و کودکان زائر راهاندازی شده و تلاش میکنیم با ارائه خدمات تخصصی، بخشی از نیازهای این گروه از زائران را در طول مسیر پیادهروی اربعین تأمین کنیم.
دبیر کمیته بانوان قرارگاه زرباطیه عنوان کرد: استفاده از ظرفیت کارآفرینان، بانوان سرپرست خانوار، بهبودیافتگان و سایر گروههای تحت پوشش در اجرای برنامههای اربعین، علاوه بر تقویت مشارکت اجتماعی، نشاندهنده توانمندی این عزیزان در ایفای نقش مؤثر در رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی است و معاونت کارآفرینی و توانمندسازی نیز با همین رویکرد، حضوری فعال و پویا در خدمترسانی به زائران اربعین خواهد داشت.
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