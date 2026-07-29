به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پولیتیکو گزارش داد که هم پیمانان اروپایی آمریکا از حمایت از طرح این کشور برای گشت مشترک در تنگه هرمز سر باز زده و اعلام کرده اند که باید آتش بس دائمی با ایران محقق شود تا وارد چنین طرح هایی شوند.

بر اساس این گزارش پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفته است که برای راضی کردن انگلیس و فرانسه تلاش می کند اما با شک و تردیدهایی از سوی هم پیمانان اروپایی رو به رو است.

در این گزارش آمده است: مسئولان آمریکا و انگلیس به دنبال برگزاری یک نشست در لندن در زمینه تنگه هرمز هستند اما پیش بینی نمی شود این نشست دستاورد قابل توجهی به دنبال داشته باشد. هم پیمانان آمریکا همچنان نسبت به بی توجهی این کشور در قبال هشدارهای سابق اروپا مربوط به تجاوز نظامی علیه ایران احساس نارضایتی می کنند. آنها از مشارکت در این مأموریت خطرناک می ترسند چرا که کاخ سفید به آنها به چشم شریک نگاه نمی کند.

پیشتر نیز طرح ترامپ با تبلیغات رسانه ای فراوان برای اسکورت کشتی ها در تنگه هرمز با شکست رو به رو شد.