به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی در مورد وضعیت تیم ملی وزنهبرداری گفت: اردوهای خود را از سال گذشته با هدف حضور موفق در بازیهای آسیایی آغاز کرده بودیم. پس از وقفه یکماههای که به دلیل جنگ ایجاد شد، از هشتم فروردین ماه بار دیگر تمرینات را از سر گرفتیم. اکنون در سومین مرحله اردوی آمادهسازی قرار داریم که بهصورت مستمر در حال برگزاری است.
وی گفت: ابتدا اردوی ارتفاع را در اردبیل برگزار کردیم، سپس در سطح دریا و در استان مازندران تمرینات را ادامه دادیم و اکنون نیز برنامههای آمادهسازی در تهران دنبال میشود.
وی عنوان کرد: برای انتخاب ترکیب نهایی، سه مرحله رکوردگیری در نظر گرفتهایم. در حال حاضر ۱۲ وزنهبردار در اردو حضور دارند که در نهایت پنج نفر به ترکیب اعزامی بازیهای آسیایی خواهند رسید.
سلیمی تاکید کرد: نخستین مرحله رکوردگیری در چالوس برگزار شد و خوشبختانه ملیپوشان عملکرد بسیار خوبی داشتند. مرحله دوم ۲۲ مرداد و مرحله نهایی نیز از سوم تا پنجم شهریور برگزار خواهد شد و پس از آن فهرست نهایی تیم مشخص میشود.
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