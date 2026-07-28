به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سهشنبه در جریان بازدید میدانی از روند بازسازی پل هشترود، با بررسی آخرین وضعیت اجرای این پروژه، بر ضرورت شتاببخشی به عملیات اجرایی و رعایت برنامه زمانبندی تعیینشده تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت این پل در تسهیل تردد و ارتباطات منطقهای اظهار کرد: بر اساس تعهد پیمانکار، عملیات بازسازی پل هشترود باید تا هفته دولت تکمیل شده و این مسیر برای عبور و مرور مردم آماده بهرهبرداری شود.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: اجرای همزمان عملیات بازسازی مسیرهای رفت و برگشت پل از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید به گونهای برنامهریزی شود که ضمن افزایش سرعت اجرای پروژه، کمترین اختلال در تردد شهروندان ایجاد شود.
سرمست با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر روند اجرای پروژههای عمرانی، گفت: بازدیدهای میدانی با هدف بررسی دقیق میزان پیشرفت فیزیکی طرحها، شناسایی مشکلات و موانع احتمالی و اتخاذ تصمیمهای لازم برای رفع آنها انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: پروژههای زیرساختی استان باید با جدیت دنبال شوند و دستگاههای اجرایی و پیمانکاران موظف هستند با استفاده از همه ظرفیتها، زمینه تکمیل و بهرهبرداری بهموقع طرحها را فراهم کنند.
تاکید بر کیفیت اجرای آسفالت آزادراه تبریز–زنجان
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه بازدیدهای خود، از روند اجرای پروژه آسفالت آزادراه تبریز–زنجان نیز بازدید کرد و بر ضرورت رعایت استانداردهای فنی، افزایش کیفیت عملیات اجرایی و رفع موانع موجود در مسیر تکمیل این طرح تأکید کرد.
سرمست با بیان اینکه آزادراه تبریز–زنجان یکی از مسیرهای مهم ارتباطی استان و کشور محسوب میشود، اظهار داشت: کیفیت اجرای عملیات آسفالت باید مطابق استانداردهای لازم باشد تا این مسیر از دوام، ایمنی و بهرهوری مطلوب برخوردار شود.
وی افزود: این پروژه به دلیل نقش مهمی که در حملونقل، ارتباطات منطقهای و توسعه اقتصادی استان دارد، از اولویتهای مدیریت استان بوده و روند اجرای آن با جدیت پیگیری میشود.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای مرتبط برای پیشبرد این پروژه، تصریح کرد: موانع اجرایی موجود در مسیر تکمیل آزادراه تبریز–زنجان باید شناسایی و با هماهنگی دستگاههای مسئول برطرف شود تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
وی همچنین بر تأمین بهموقع نیازهای کارخانههای تولید آسفالت این پروژه از جمله سوخت و برق تأکید کرد و گفت: فراهم شدن زیرساختهای مورد نیاز، نقش مهمی در جلوگیری از وقفه در اجرای عملیات و تسریع در روند تکمیل طرح دارد.
سرمست در پایان بر تداوم نظارت و پیگیری پروژههای عمرانی استان تأکید کرد و گفت: هدف مدیریت استان، تکمیل طرحهای زیرساختی با کیفیت مناسب و در کوتاهترین زمان ممکن برای بهرهمندی مردم و توسعه استان است.
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