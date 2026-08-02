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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

هشدار پلیس فتا: در معاملات فقط به رویت رسید بانکی اکتفا نکنید

هشدار پلیس فتا: در معاملات فقط به رویت رسید بانکی اکتفا نکنید

پلیس فتا درباره کلاهبرداری با رسیدهای بانکی جعلی در معاملات آنلاین هشدار داد و از شهروندان خواست پیش از دریافت قطعی وجه، کالا را تحویل ندهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مختاررضایی با اشاره به معاملات انجام‌شده در سایت‌ها و پلتفرم‌های واسط مانند دیوار و شیپور اظهار کرد: فروشندگان نباید تنها بر اساس تصویر یک رسید بانکی اقدام به تحویل کالا کنند، چراکه این رسیدها به‌راحتی قابل جعل و دستکاری هستند.

وی تأکید کرد: ملاک انجام معامله، مشاهده واریز قطعی وجه در حساب بانکی است و شهروندان نباید به ادعای انتقال وجه از طریق شبا یا وعده واریز مبلغ در ساعات آینده اعتماد کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا از کاربران خواست تا پیش از اطمینان کامل از دریافت وجه، از تحویل کالا یا ارائه خدمات خودداری کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند. شهروندان می‌توانند موارد مشکوک در فضای مجازی را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.

کد مطلب 6906107

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