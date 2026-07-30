هشدار نسبت به مخاطرات پوستی زائران در گرمای عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آلبویه، با اشاره به اینکه دمای هوا در بسیاری از مناطق عراق در ایام اربعین به سطوح بسیار بالا میرسد، گفت: قرار گرفتن طولانیمدت در معرض تابش مستقیم آفتاب، پیادهرویهای چندساعته، تعریق مداوم و تماس مکرر پوست با گردوغبار، احتمال بروز آفتابسوختگی، التهاب، ساییدگی، تاول و عفونتهای پوستی را افزایش میدهد؛ از این رو زائران باید پیش از سفر، اقلام ضروری مراقبت از پوست و بهداشت فردی را در کیف همراه خود قرار دهند.
وی، کرم ضدآفتاب را یکی از مهمترین اقلام مورد نیاز زائران دانست و افزود: استفاده منظم از کرم ضدآفتاب با SPF مناسب و تمدید آن در طول روز، بهویژه هنگام پیادهروی در فضای باز، از آفتابسوختگی، التهاب پوست و آسیبهای ناشی از اشعه فرابنفش جلوگیری میکند.
آلبویه توصیه کرد: زائران ترجیحاً از پیادهروی در ساعات اوج تابش آفتاب و گرمای روز خودداری کرده و پیادهروی خود را پس از غروب آفتاب آغاز کنند و در طول روز نیز با استراحت در محلهای مناسب، از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض گرما و تابش مستقیم خورشید پرهیز کنند.
آلبویه، همراه داشتن کرم ترمیمکننده یا پماد مناسب برای سوختگی و ساییدگی پوست را نیز ضروری دانست و گفت: اصطکاک مداوم پوست با کفش و لباس و همچنین پیادهروی طولانی، زمینه ایجاد تاول، قرمزی و ساییدگی را فراهم میکند و استفاده بهموقع از فرآوردههای ترمیمکننده میتواند روند بهبود پوست را تسریع کرده و احتمال عفونت را کاهش دهد.
وی با اشاره به حضور حشرات در برخی مناطق مسیر پیادهروی اربعین، استفاده از فرآوردههای دافع حشرات را توصیه کرد و افزود: این محصولات خطر گزش حشرات، خارش، التهاب و برخی بیماریهای منتقله از طریق حشرات را کاهش میدهند و بهویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای پوست حساس اهمیت بیشتری دارند.
مدیرکل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، دستمال مرطوب و دستمال کاغذی را از دیگر اقلام ضروری سفر برشمرد و اظهار کرد: رعایت بهداشت دست و پاکسازی پوست در شرایطی که دسترسی به آب محدود است، نقش مهمی در پیشگیری از انتقال آلودگیها و کاهش بروز مشکلات پوستی دارد.
وی همچنین همراه داشتن محلول شستوشوی زخم را برای زائران ضروری دانست و گفت: خراشها و زخمهای سطحی در مسیر پیادهروی باید در نخستین فرصت با محلولهای مناسب شستشو داده شوند تا احتمال عفونت کاهش یافته و روند ترمیم با سرعت بیشتری انجام شود.
آلبویه تأکید کرد: زائران اقلام بهداشتی و مراقبتی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کنند و از خرید محصولات فاقد مجوز یا با منشأ نامشخص خودداری کنند؛ زیرا استفاده از فرآوردههای دارای مجوز، ضامن سلامت مصرفکننده و پیشگیری از عوارض ناشی از محصولات تقلبی و غیراستاندارد است.
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