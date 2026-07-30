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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

انتقال ۲۰ زائر حادثه‌دیده از عراق به مرز مهران

انتقال ۲۰ زائر حادثه‌دیده از عراق به مرز مهران

ایلام - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام از انتقال ۲۲ زائر حادثه‌دیده از عراق به مرز مهران خبر داد.

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم خدمات امدادی هلال‌احمر در مرز بین‌المللی مهران، اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح اربعین حسینی تاکنون، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر موفق به انتقال ۲۰ مصدوم و ۲ فوتی از کشور عراق به مرز مهران شده‌اند.

وی افزود: عملیات انتقال این افراد با هماهنگی و آمادگی کامل نیروهای امدادی هلال‌احمر و با هدف تسریع در ارائه خدمات درمانی و امدادی انجام شده است. مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام تأکید کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی مستقر در مرز مهران به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات امداد و نجات را در سریع‌ترین زمان ممکن به زائران اربعین حسینی ارائه کنند.

کد مطلب 6903505

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