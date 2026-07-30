حمزه محمدیمقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم خدمات امدادی هلالاحمر در مرز بینالمللی مهران، اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح اربعین حسینی تاکنون، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر موفق به انتقال ۲۰ مصدوم و ۲ فوتی از کشور عراق به مرز مهران شدهاند.
وی افزود: عملیات انتقال این افراد با هماهنگی و آمادگی کامل نیروهای امدادی هلالاحمر و با هدف تسریع در ارائه خدمات درمانی و امدادی انجام شده است. مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام تأکید کرد: تمامی تیمهای عملیاتی مستقر در مرز مهران بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات امداد و نجات را در سریعترین زمان ممکن به زائران اربعین حسینی ارائه کنند.
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