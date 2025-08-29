محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از اواسط وقت امروز با تغییر سوی جریانات جوی از رطوبت و شرجی هوا کاسته خواهد شد و اما طی روزهای یکشنبه و دوشنبه (به ویژه طی صبحگاه و شامگاه) جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین طی امروز و فردا سرعت وزش بادها در بخش‌های غربی و جنوبی غربی در برخی ساعات به صورت متوسط خواهد بود.

به گفته وی، شمال خلیج فارس نیز در این مدت نسبتاً مواج است.

سبزه زاری اعلام کرد که در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۳ و ایذه با دمای ۲۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۹ و کمینه دمای ۳۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.