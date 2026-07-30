اقتدار جبهه اسلام بر پایه ایمان و محبت شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود رضایی ظهر پنجشنبه در یادواره شهدای جواهرده با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: رمز ماندگاری راه شهیدان را باید در ایمان، محبت، شناخت و عمل جست‌وجو کرد؛ همان عواملی که رزمندگان دوران دفاع مقدس را از اقصی نقاط کشور برای دفاع از اسلام و میهن به میدان نبرد کشاند.

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین سرمایه جامعه اسلامی، ظرفیت‌های معنوی و اعتقادی مردم است، افزود: آنچه به یک ملت قدرت حرکت، ایستادگی و حیات می‌بخشد، تنها امکانات مادی نیست، بلکه باورهای دینی و سرمایه‌های معنوی است که باید برای حفظ و تقویت آن تلاش شود.

فرمانده سپاه شهرستان رامسر با اشاره به جایگاه علم و معرفت در مسیر هدایت انسان گفت: آگاهی زمینه‌ساز رشد و تشخیص مسیر صحیح است، اما این شناخت زمانی اثرگذار خواهد بود که با عمل همراه شود؛ در غیر این صورت انسان به مقصد حقیقی نخواهد رسید.

رضایی با اشاره به شرایط امروز جهان تصریح کرد: ملت‌های بسیاری با سیاست‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا مخالفت دارند، اما نبود انسجام و قدرت، امکان مقابله مؤثر را از آنان گرفته است. در صدر اسلام نیز افراد زیادی نسبت به معارف قرآن شناخت داشتند، اما همه در مسیر عمل به آن گام برنداشتند.

وی با تجلیل از نقش شهدا در عزت و امنیت کشور خاطرنشان کرد: از ابتدای دفاع مقدس تاکنون، شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی خود زمینه‌ساز اقتدار جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و شهدای جواهرده و نهضت جنگل نیز نمونه‌های ماندگار این ایثار و فداکاری هستند.

فرمانده سپاه رامسر ادامه داد: موفقیت در مسیر آرمان‌های الهی نیازمند اقدام و عمل است و هرچند در این مسیر محدودیت‌هایی وجود دارد، اما این موانع نباید مانع حرکت جامعه اسلامی به سوی اهداف بلند قرآنی و الهی شود.

رضایی با تأکید بر اینکه عامل اصلی پیروزی ملت ایران در مقاطع مختلف، ایمان و حضور مردم بوده است، اظهار داشت: اگرچه دشمن از امکانات پیشرفته نظامی و فناوری برخوردار است، اما آنچه جمهوری اسلامی را در برابر تهدیدها مقاوم ساخته، اعتقاد، محبت، انسجام و همراهی مردم است.

وی محبت و دلبستگی به ارزش‌های دینی را از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جامعه اسلامی برشمرد و گفت: عشق به اهل بیت (ع)، امام زمان (عج) و ولایت، سرمایه‌ای است که در بسیاری از میدان‌ها نقشی فراتر از تجهیزات نظامی ایفا کرده و موجب استحکام جبهه اسلام شده است.

فرمانده سپاه رامسر در بخش دیگری از سخنان خود، حضور گسترده مردم در آیین‌های مرتبط با انقلاب اسلامی را جلوه‌ای از پیوند عمیق آنان با آرمان‌های انقلاب و ولایت دانست و افزود: پشتوانه اصلی رزمندگان اسلام، مردم هستند و حضور آنان در صحنه، بزرگ‌ترین سرمایه جبهه مقاومت محسوب می‌شود.