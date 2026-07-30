تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:از ابتدای ماه صفر تا امروز، مجموع تردد ثبت‌شده از مرز بین‌المللی مهران از یک‌میلیون و ۴۶۵هزار نفر عبور کرده و تنها از بامداد امروز تا ساعت ۱۲ظهر امروز نیز بیش از ۱۵۲ هزار نفر از این مرز تردد داشته‌اند.

وی بیان کرد: از بامداد امروز تا ساعت ۱۲، بیش از۱۵۲هزار نفر از مرز مهران عبور کرده‌اند

جانشین ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به آمادگی کامل استان برای خدمات‌رسانی به زائران افزود: دپ که در مجموع از اول صفر تا ساعت ۱۲ظهر امروز یک میلیون ۴۶۵ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

وی تصریح کرد: بیش از ۷۰۰ دستگاه اتوبوس و ون در پایانه برکت مستقر شدند تا زائران که در حال برگشت به کشور هستند به استان‌های خود جابه‌جا کنند

صالحیان گفت: تمامی امکانات و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران در مرز مهران فراهم شده و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند.