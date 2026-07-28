اعزام بیش از ۴ هزار زائران اربعین با ناوگان عمومی لرستان به مرز مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدی در سخنانی، اظهار داشت: از ابتدای طرح اربعین حسینی سال جاری، چهارهزار و ۸۸۴ زائر اربعین حسینی با ناوگان حمل‌ونقل عمومی از مبدأ استان به مرز مهران اعزام شدند.

وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در راستای اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، فعالان و صنوف حمل‌ونقل عمومی مسافر استان، از ۲۵ تیرماه تا ۵ مردادماه سال جاری، ۴ هزار و ۸۸۴ زائر عتبات‌عالیات از طریق ۱۹۰ سفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان جابه‌جا شدند.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، ادامه داد: از این تعداد زائران اعزام شده به مرز مهران تعداد سه هزار ۸۰۸ نفر از زائران با ۱۰۰ دستگاه اتوبوس، هزار و ۶۲ زائر نیز با ۸۴ دستگاه مینی‌بوس و ۱۴ زائر با ۶ دستگاه سواری کرایه منتقل شده‌اند.

عبدی، اضافه کرد: زائران گرامی برای مسیریابی دریافت اطلاعات مسیرهای منتهی به مرزها اماکن بین‌راهی و ثبت شکایات و پیشنهادها با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور تماس بگیرید.