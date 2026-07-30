گلشن: کارخانه کمپوست لنگرود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مدیریت پسماند شهرستان اظهار کرد: کارخانه کمپوست لنگرود با ظرفیت ۲۵۰ تن در روز، یکی از پروژه‌های مهم زیست‌محیطی استان است که با هدف کاهش حجم پسماند، کنترل آلاینده‌های زیست‌محیطی و مدیریت شیرابه‌ها در حال اجراست.

وی افزود: این پروژه در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. عملیات اجرایی آن در سال‌های گذشته متوقف شده بود، اما با دستور استاندار گیلان و پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، روند ساخت دوباره آغاز شد و بخشی از مطالبات پیمانکار نیز پرداخت شده است. همچنین بخشی از تجهیزات مورد نیاز پروژه خریداری شده است.

فرماندار لنگرود با بیان اینکه برای بهره‌برداری کامل از کارخانه کمپوست حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، تصریح کرد: با تأمین این اعتبار، امکان بهره‌برداری از کارخانه با ظرفیت ۲۵۰ تن در روز فراهم خواهد شد.

گلشن همچنین به ضرورت ساماندهی مرکز دفن پسماند و مدیریت شیرابه‌ها اشاره کرد و گفت: برای احداث تصفیه‌خانه شیرابه حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار و برای بهسازی، تثبیت و ساماندهی مرکز دفن پسماند نیز حدود ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: همچنین با اختصاص ۱۰ میلیارد تومان از سوی شهرداری لنگرود، بخشی از پروژه جمع‌آوری و انتقال شیرابه اجرا شده که در کاهش شدت مشکلات مؤثر خواهد بود، اما رفع اساسی معضل شیرابه تنها با احداث و تکمیل تصفیه‌خانه امکان‌پذیر است.

فرماندار لنگرود با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین منابع مالی گفت: در خردادماه سال جاری، طی بازدید مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش کاملی از نیازهای اعتباری این پروژه‌ها ارائه شد و مقرر شده است اعتبارات مورد نیاز به‌صورت تدریجی تخصیص یابد.

وی ادامه داد: در کنار اجرای این پروژه‌ها، شهرداری لنگرود نیز اقداماتی از جمله پوشش و ساماندهی پسماند، کنترل روان‌آب‌های سطحی، کاهش انتشار بو، آهک‌پاشی، ضدعفونی دوره‌ای، پایش مستمر محیطی و نگهداری تأسیسات را در دستور کار قرار داده است.

گلشن در پایان تأکید کرد: تکمیل کارخانه کمپوست، احداث تصفیه‌خانه شیرابه و ساماندهی مرکز دفن پسماند، سه پروژه اساسی برای حل معضلات زیست‌محیطی شهرستان لنگرود هستند که برای اجرای کامل آن‌ها در مجموع حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.