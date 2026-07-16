به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین سازندگی، بعد از ظهر پنجشنبه در همایش موکبداران اربعین حسینی استان کرمان گفت: هر سال برای مراسم پیادهروی اربعین شعاری انتخاب میشود و شعار امسال با هماهنگی برادران عراقی، جمله معروف «مثلی لا یبایع مثله» انتخاب شده است.
وی افزود: مهمترین و بهترین جمله رهبر شهیدمان نیز همین جمله بود که امروز در سطح میادین و خیابانها زیاد بهچشم میخورد و پیشینهی آن به کربلا و امام حسین علیهالسلام برمیگردد.
مسئول بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت استان کرمان اضافه کرد: در اربعین امسال روی این شعار مانور بدهید و بنر آن را با مشت گرده رهبر شهیدمان تهیه و در پیشانی موکبها نصب کنید.
حجتالاسلام سازندگی، خاطر نشان کرد: امروز همه عزت و افتخار ما به خاطر برپاداشتن نماز است، سعی کنید نماز جماعت را در موکبها برقرار کنید؛ همهی مواکب روحانی دارند پس مسئله نماز جماعت را مورد توجه قرار دهید.
وی افزود: بعضی از کسانی که در مراسم پیادهروی اربعین شرکت میکنند شاید در طول سال کاری به نماز نداشته باشند، ولی در این ایام و در این مراسم که حضور پیدا میکنند، میتوانند تاثیر بگیرند.
حجتالاسلام سازندگی، گفت: اباعبدالله علیهالسلام در بحبوحه جنگ، نماز را به موقع اقامه کردند و این اهمیت نماز اول وقت را میرساند.
وی به موکب داران توصیه کرد: از احادیث سبک زندگی امام حسین علیهالسلام در مواکب خود استفاده کنید و قرائت زیارت عاشورا که دعای ماثوره است و مستقیم از امام باقر علیهالسلام نقل شده، در برنامه روزانه موکبها گنجانده شود.
رساندن بحث خونخواهی امام شهید به همه دنیا
در ادامه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان طی سخنانی اظهار داشت: امسال تکتک ما در پیادهروی اربعین یک کار و ماموریت ویژه برعهده داریم و اربعین فرصت مناسبی است تا حرفهایمان را در فضای بینالمللی به گوش جهانیان برسانیم.
حجتالاسلام سعید شهابی، افزود: همه خدمات اسکان، تغذیه، بهداشت، امنیت و غیره سر جای خود، ما باید برای امام حسین علیهالسلام با تمام توان پای کار بیاییم و گفتمان امام و خونخواهی قائد شهید را کنار همهی کارها داشته باشیم.
وی، تصریح کرد: باید بحث خونخواهی امام شهیدمان را به همه دنیا برسانیم، فضاسازی موکبها به سمت و سوی «یا لثاراتالحسین» و «یا لثاراتالخامنهای» برود.
حجتالاسلام شهابی، افزود: بعد از جنگ ۴۰ روزه نگاه دنیا به ما عوض شده، امروز در دنیا صحبت از اقتدار ایران است نه از مظلومیت؛ اشکها اشک حماسی است؛ ما بزرگ شدهی زیارت عاشوراییم و باید خونخواهی و قصاص کنیم.
وی تاکید کرد: جنس مظلومیت ما، از جنس مظلومیت سیدالشهدا علیهالسلام و همراه با اقتدار است؛ دنیا نگاهش متوجه ماست و ما باید در فضای بینالمللی با تصاویر، شعارها و مداحیهای حماسی از آقای شهیدمان حرف بزنیم و منظومه فکری او را معرفی کنیم.
حجتالاسلام شهابی، ضمن تقدیر از موکبداران که قریب ۱۴۰ شب است در خیابانها و میادین حضور دارند، یادآور شد که از عراقیها بابت حضور ده میلیونیشان در تشییع قائد شهیدمان تشکر کنیم.
در این همایش همچنین توسط مسئولین مربوطه در بخشهای بهداشت، امداد و نجات، ایمنی، گمرک، بیمه، حراست و بازرسی توضیحاتی پیرامون مهمترین مسائل پیشرو داده شد و در پایان رسول فتحی مدیر امور مواکب ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمان به جمعبندی موضوعات پرداخت و به سوالات مدیران مواکب پاسخ داد.
لازم به ذکر است امسال استان کرمان با تعداد ۶۲ موکب در اربعین حسینی به زائران اباعبدالله علیهالسلام خدمترسانی میکند.
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