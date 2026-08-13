به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید میدانی از پروژههای بازسازی پل خشکهرود روانسر و تحکیم قطعه رانشی شاهو، این محور را یکی از کریدورهای مهم گردشگری غرب کشور عنوان کرد.
وی افزود: محور کرمانشاه، روانسر و پاوه از مسیرهای پرتردد مسافری است و هرگونه اختلال در آن میتواند تردد مسافران و انتقال کالا را با مشکل مواجه کند.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به پروژه بازسازی پل خشکهرود روانسر گفت: این پل در جریان جنگ رمضان توسط دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی تخریب شد و با توجه به اهمیت آن، عملیات بازسازی بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.
نجفی ادامه داد: در حال حاضر کولهها و دستکهای پل اجرا شده و ساخت تیرهای آن نیز به صورت همزمان در کارگاه تولیدی در حال انجام است و طبق برنامهریزی صورت گرفته، این پروژه تا نیمه دوم شهریورماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین درباره وضعیت قطعه رانشی شاهو در مسیر روانسر ـ پاوه اظهار کرد: بارشهای گسترده فصل بهار موجب رانش خاک و ناپایداری در این محدوده شد و تاکنون پنج مرحله بازدید میدانی و نشست کارشناسی برای بررسی منشأ و عوامل مؤثر بر این ناپایداری انجام شده است.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به پیشرفت ۴۵ درصدی عملیات تحکیم و پایداری این قطعه گفت: برای اجرای پروژه احداث ۲۷ شمع پیشبینی شده که تاکنون حفاری ۱۱ شمع به پایان رسیده و عملیات بتنریزی هشت شمع نیز انجام شده است.
نجفی تأکید کرد: عملیات اجرایی این پروژه با شتاب مناسبی در حال انجام است و به پیمانکار تأکید شده مرحله تحکیم و پایدارسازی پیش از آغاز بارندگیهای فصل پاییز به پایان برسد و کل پروژه نیز در مهرماه به اتمام برسد.
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