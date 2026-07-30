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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

صد و پنجاه‌ و دومین اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه

صد و پنجاه‌ و دومین اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه

کرمانشاه- صد و پنجاه‌ودومین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» همزمان با هفته بیست‌ودوم، شامگاه پنجشنبه هشتم مردادماه در چهارراه نوبهار کرمانشاه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صد و پنجاه‌ودومین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در ادامه برگزاری هفتگی این مراسم، شامگاه پنجشنبه هشتم مردادماه ۱۴۰۵ در چهارراه نوبهار کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۱:۳۰ با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، جوانان و نیروهای انقلابی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان بر تداوم حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و حفظ وحدت و اقتدار ملی تأکید خواهند کرد.

شعار محوری این هفته «در هر شرایطی پای کار ایرانِ جانمان هستیم» اعلام شده است؛ شعاری که بر همبستگی، ایستادگی و همراهی مردم با آرمان‌های ملی و انقلابی تأکید دارد.

اجتماع «نحن المنتقمون» طی هفته‌های گذشته به‌صورت مستمر در کرمانشاه برگزار شده و به یکی از برنامه‌های ثابت مردمی در این استان تبدیل شده است.

کد مطلب 6903920

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