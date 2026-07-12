پایداری آب شرب ۷۵۰ نفر با اصلاح شبکه آبرسانی کوزران

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب در بخش کوزران خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هدررفت آب و افزایش پایداری شبکه آبرسانی انجام شده است.

وی افزود: در روستای بابان یاورعزیزی، ۲۰۰ متر از شبکه فرسوده با لوله پلی‌اتیلن ۶۳ میلی‌متری جایگزین شد که با اجرای این طرح، بیش از ۲۰ مورد شکستگی شبکه برطرف و مشکل افت فشار و اختلال در توزیع آب رفع شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: با اصلاح این بخش از شبکه، آب شرب پایدار برای ۶۰۰ نفر از ساکنان روستای بابان یاورعزیزی تأمین شد و همچنین ۱۰۰ متر از شبکه توزیع آب روستای شیخ مصطفی نیز تعویض شد که پایداری آب شرب ۹۰ نفر از ساکنان این روستا را به دنبال داشت.

وی ادامه داد: در شهر کوزران نیز ۱۵۰ متر شبکه جدید با لوله پلی‌اتیلن ۹۰ میلی‌متری در کوچه حمزه سیدالشهدا اجرا و به شبکه اصلی متصل شد که با بهره‌برداری از آن، ۶۰ نفر دیگر از خدمات پایدار آبرسانی بهره‌مند شدند.

سلطانیان در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان اداره آب و فاضلاب بخش کوزران، خاطرنشان کرد: نوسازی مستمر شبکه‌های فرسوده و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب برای تأمین پایدار آب شرب مشترکان و ارتقای کیفیت خدمات در مناطق شهری و روستایی است.