به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی نیا گفت: گزارش غرق‌شدگی یک کودک سه‌ساله در استخر خصوصی در میانه امروز جمعه دوم مرداد از طریق سامانه ۱۱۵ به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی کودک را با علائم اسپیراسیون و کاهش سطح هوشیاری مشاهده کردند و عملیات احیا طبق شیوه‌نامه درمانی در حین انتقال به بیمارستان برکت انجام شد که افزایش سطح هوشیاری و تثبیت علائم حیاتی کودک را در پی داشت.

وی افزود: پس از اقدامات درمانی تکمیلی در بیمارستان برکت، کودک برای ادامه فرایند درمان به مرکز درمانی تبریز اعزام شد.