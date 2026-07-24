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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

نجات کودک سه‌ساله از مرگ بر اثر غرق‌شدگی با اقدام به‌موقع اورژانس

نجات کودک سه‌ساله از مرگ بر اثر غرق‌شدگی با اقدام به‌موقع اورژانس

تبریز- سخنگوی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان آذربایجان شرقی از نجات جان کودک غرق شده به همت اورژانس میانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی نیا گفت: گزارش غرق‌شدگی یک کودک سه‌ساله در استخر خصوصی در میانه امروز جمعه دوم مرداد از طریق سامانه ۱۱۵ به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی کودک را با علائم اسپیراسیون و کاهش سطح هوشیاری مشاهده کردند و عملیات احیا طبق شیوه‌نامه درمانی در حین انتقال به بیمارستان برکت انجام شد که افزایش سطح هوشیاری و تثبیت علائم حیاتی کودک را در پی داشت.

وی افزود: پس از اقدامات درمانی تکمیلی در بیمارستان برکت، کودک برای ادامه فرایند درمان به مرکز درمانی تبریز اعزام شد.

کد مطلب 6897826

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