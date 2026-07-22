به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، طی این ماموریت یک موشک فالکون ۹ از مقر فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب شد. شرکت فضایی مذکور این ماموریت را MRV-MEV نامیده زیرا یک وسیله نقلیه روباتیک ماموریت فضایی را همراه سه «ماژول افزایش عمر ماموریت»(MEP)حمل می کند. فضاپیمای مذکور توسط اسپیس لوجستیک که زیرمجموعه شرکت نورتروپ گرومن است، هدایت می شود.

ماموریت MRV-MEV به مدار زمین آهنگ در ارتفاع ۳۵هزار و ۷۸۶ کیلومتری زمین می رود. سرعت مداری در این ارتفاع با سرعت چرخش زمین هماهنگ است و همین امرسبب می شود فضاپیما به طور مداوم برفراز یک نقطه از زمین پرواز کند. به همین دلیل مدار زمین ثابت مقصدی ایده آل برای ماهواره های جاسوسی، ارتباطی و رصد وضعیت آب وهواست.

ماموریت جدید عمر چنین ماهواره هایی را افزایش می دهد زیرا دو بازوی روباتیک سه متری دارد. این بازوها برای چسباندن MEP ها به سه ماهواره جداگانه در مدار زمین آهنگ به کار می رود.

MEP پس از نصب از پیشرانش الکتریکی برای فراهم کردن کنترل مداری و عملیات تخلیهٔ تکانهٔ زاویه‌ای ماهواره مشتری به کار می رود. MEP توسط مشتری و از طریق یک سامانهٔ مستقل فرمان و تله‌متری در باند C یا Ku کنترل می‌شود و قادر است عمر عملیاتی یک ماهواره معمولی با جرم حدود دو هزار کیلوگرم در مدار زمین‌ثابت (GEO) را تا هشت سال افزایش دهد.

اپراتور ماهواره استرالیایی«اوپتوس» یکی از این ماژول های افزایش عمر ماموریت و «اینتل ست» نیز دو ماژول دیگر را رزرو کرده اند.

MRV و ماژول های افزایش عمل ماموریت به طور جداگانه به مدار زمین آهنگ می رسند. هنگامیکه زمان دیدار آنها فرا رسد، فضاپیمای روباتیک یک MEP را کنترل می کند و به سمت ماهواره مشتری می برد. MRV پس از نصب سومین ماژول افزایش عمر ماموریت در مدار زمین آهنگ باقی و منتظر بقیه MEP ها می ماند.

MRV علاوه بر نصب ماژول های افزایش عمر ماموریت می توانند هنگامیکه در مدار قرار دارند فضاپیما را جابه جا ، بازرسی، تعمیر و به روزرسانی کنند.