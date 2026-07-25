سیزدهمین پرتاب استارشیپ موفقیت آمیز بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، اسپیسایکس در پرتاب آزمایشی ۲۴ ژوئیه، موشکی به ارتفاع یک آسمانخراش ۴۰ طبقه را از پایگاه خود در جنوب تگزاس به فضا پرتاب کرد.
این شرکت پس از جدایی مراحل پرواز، بوستر عظیم موشک را با موفقیت به زمین بازگرداند و مرحله بالایی استارشیپ را نیز به نرمی در اقیانوس هند فرود آورد.
«دان هوت»، سخنگوی اسپیسایکس، در این باره گفت: «این نخستین بار است که استارشیپ چنین فرود آرامی را در اقیانوس هند تجربه میکند.»
با این فرود، مأموریتی که از آن به عنوان موفقترین پرواز آزمایشی استارشیپ تا امروز یاد میشود، به پایان رسید.
استارشیپ در مأموریت فلایت ۱۳ ساعت ۲۲:۵۱ به وقت گرینویچ از پایگاه استاربیس در تگزاس پرتاب شد و کل این پرواز آزمایشی حدود یک ساعت به طول انجامید.
این دومین پرواز استارشیپ نسخه ۳ (V3) بود. اسپیسایکس امیدوار بود این مأموریت نسبت به نخستین پرواز این نسخه که در ماه مه انجام شد، عملکرد بهتری داشته باشد.
در پرواز قبلی، مرحله بالایی موشک پس از جدایی از بوستر دچار نقص فنی شد و نتوانست بهطور ایمن در آبهای خلیج مکزیک فرود بیاید و در نهایت سقوط کرد.
اسپیسایکس ابتدا قصد داشت پرواز آزمایشی فلایت ۱۳ را ۱۶ ژوئیه انجام دهد، اما این عملیات در آخرین لحظات به دلیل بروز مشکل در یکی از موتورها لغو شد. این شرکت سپس برخی از موتورهای رپتور بوستر را تعویض کرد و پرتاب را برای ۲۳ ژوئیه برنامهریزی کرد، اما شرایط نامساعد جوی بار دیگر مانع اجرای مأموریت شد و در نهایت این پرواز روز ۲۴ ژوئیه با موفقیت انجام گرفت.
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