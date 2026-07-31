به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه وزیر منابع آب عراق با حضور در درمانگاه جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در شهر منذریه عراق، از روند ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی بازدید کرد.
در این بازدید، مثنی التمیمی، عضو هیئت وزیران دولت عراق، از نزدیک در جریان فعالیتهای کادر درمانی و امدادی مستقر در این مرکز قرار گرفت و از تلاشهای شبانهروزی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قدردانی کرد.
وزیر منابع آب عراق با اشاره به نقش مؤثر نیروهای درمانی و امدادی در ارائه خدمات به زائران، از همکاری و تعامل مناسب میان دستگاههای مسئول دو کشور در ایام اربعین تقدیر کرد.
وی همچنین با حضور در بخشهای مختلف درمانگاه، از زائران و بیماران مراجعهکننده عیادت و دلجویی کرد و برای آنان آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، درمانگاه جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در شهر منذریه عراق، همزمان با ایام اربعین حسینی با استقرار کادر پزشکی، پرستاری و امدادی، خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی را به زائران ایرانی و دیگر زائران عتبات عالیات ارائه میکند.
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