به گزارش خبرگزاری مهر، کربلا امروز نوزدهم مرداد میزبان جمعی از بانوان اندیشمند، فعال فرهنگی و نمایندگان جبهه‌های مقاومت از کشورهای مختلف بود. نشست علمی «الگوی زن مقاوم در نهضت عاشورا و حرکت اربعین» با هدف تبیین نقش بانوان در مقاومت و بازخوانی جایگاه زن مسلمان در صحنه‌های تاریخ‌ساز برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مینو اصلانی، رئیس شورای فرهنگی بانوان کمیته فرهنگی ستاد اربعین در آغاز این نشست، هدف اصلی برگزاری همایش را تبیین شاخصه‌های مقاومت زنان به‌ویژه با نگاه به جنگ‌های تحمیلی اخیر و جبهه‌های نوین مقابله با استکبار دانست و گفت: امروز جبهه جدیدی در برابر استکبار جهانی باز شده که شاه‌کلید آن، مقاومت زنان است. زنانی که نه‌تنها حافظ خانواده و نسل آینده‌، بلکه به‌عنوان نیروی فرهنگی و اجتماعی معادلات قدرت را تغییر می‌دهند.

وی با اشاره به ارسال ۳۰ مقاله علمی از بانوان کشورهای‌مختلف به این نشست، افزود: مجموعه این مقالات به زودی در قالب کتاب منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.پس از آن، معصومه فرزانه، دبیر علمی این نشست با اشاره به اینکه زن، تجسم مقاومت در میدان خون و ایمان است، گفت: زن در میدان مقاومت، نه‌تنها همراه، بلکه خود پیشرو است.

مینو اصلانی ادامه داد: وقتی بمب بر سر کودکان می‌بارید، زنان ایستادند البته نه با سپر و سلاح بلکه با دل عاشقی که ایمانش کوه را به لرزه درمی‌آورد. این ایستادگی همان پیام زینب کبری (س) است که ما موظفیم آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

فرزانه با بیان اینکه ادامه دادن روایت صبر زینب و حقیقت عاشورا در تمامی عرصه‌های رسانه‌ای، فرهنگی و آموزشی لازم و ضروری است و باید همه در این مسیر استوار باشند.

فریبا علاسوند، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، نیز به نقش زنان در جنگ نرم و میدان روایتگری پرداخت و گفت: حضور حضرت زینب (س) در اربعین، حتی زمانی که می‌توانست عبور کند، نشان داد که روایتگری زنان در انتقال حقیقت و ایجاد امید اجتماعی تعیین‌کننده است.

وی در ادامه به آسیب‌های جسمی و روانی جنگ بر زنان اشاره کرد و هشدار داد که دشمن از این نقاط آسیب‌پذیر برای شکستن روحیه مقاومت استفاده می‌کند.

به گفته علاسوند، اسلام همواره بر دور نگه داشتن زنان و کودکان از خط مقدم نظامی تأکید داشته تا نسل‌ها حفظ شوند، اما در جنگ‌های مدرن، دشمن عملاً خانواده‌ها را به خط مقدم می‌کشاند.

همچنین حُلی جابری موسوی، مشاور کمیته زنان و خانواده در پارلمان عراق، با مرور تجربه‌های زنان در جبهه مقاومت گفت: از زندگی حضرت زینب (س) تا میدان‌های معاصر مقاومت، بُعد زنانه نه تنها مکمل بلکه در شرایطی جایگزین نقش مردان بوده است. دشمن با درک نقش راهبردی زنان، به صورت سازمان‌یافته در پی تغییر هویت و معنای آنان است. خانواده، نخستین پایگاه تربیت نیروهای مقاوم است و زن در این پایگاه، نقش معمار نسل‌های آینده را برعهده دارد.

زنان در خط مقدم مقاومت؛ از زینبیون تا جهاد در خانه و خانواده

همچنین زرین فاطمه مطهری، نماینده سابق تیپ زینبیون پاکستان، با لحنی پرشور و خاطره‌هایی شخصی از میدان مقاومت گفت: حاج قاسم با اقتدار و روحیه‌ای که به ما داد، هر روز ما را به تمرین وادار می‌کرد. من ۱۲ سال است خانواده‌ام را ندیده‌ام. در جنگ ۱۲ روزه معنای «ما رَأیتُ إلّا جمیلاً» را درک کردیم. جان خود را در راه اسلام فدا کردن زیباست، چرا که بدون فداکاری به جایی نمی‌رسیم.

وی خطاب به اسرائیل و آمریکا تصریح کرد: ترامپ! با چه کسی می‌خواهی بجنگی؟ با کدام ملت می‌خواهی مبارزه کنی؟ من زن ایرانی بارداری را دیدم که با همان شرایط، برای اربعین آماده می‌شد. سرزمین ایران مادرانی دارد که در رحم خود سربازان امام زمان را پرورش می‌دهند.»

مطهری با یادآوری سخن مادر شهید محسن حججی که «به پسرم افتخار می‌کنم» خاطر نشان کرد: حاج قاسم فرمودند: ما پشت زائران اربعین می‌ایستیم. ۱۵۴۵ شیعه جذب شدند و ما از راه دور به رهبر انقلاب سلام می‌فرستیم. شیعیان جهان به ویژه پاکستان، منتظر یک اشاره هستند تا با یک فرمان، کاخ سفید را بر سر ترامپ خراب کنند.»

در ادامه نیز مریم اردبیلی، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران، تجربه جنگ ۱۲ روزه غزه را یادآور شد و گفت: وقتی زنی در خانواده روایت حماسی خلق می‌کند، همه خانواده همان رویکرد را پیدا می‌کنند. روایت مادر فلسطینی که می‌گفت «ما باید بمانیم و حق با ماست» باعث شد غزه بماند.

وی افزود: جنگ امروز به خانه‌ها آمده و خط مقدم دیگر در میدان نظامی نیست، بلکه در قلب خانواده است. اگر زنان منفعل باشند، جبهه حق شکست می‌خورد اما اگر پیشران باشند می‌توانند زمینه‌ساز تعجیل در ظهور شوند.

پس از آن هم ورزدار، قائم‌مقام دانشکده حضرت زینب و مدرس دانشگاه امام صادق (ع)، گفت: مقاومت در ادبیات اجتماعی و فرهنگی یکی از مفاهیم بنیادین است اما به حوزه مقاومت زنان کمتر پرداخته شده است.

خانه و خانواده نخستین پایگاه تربیت نیروهای مقاومت است و این تربیت، زیر سایه زن شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به زندگی حضرت زینب (س) افزود: بعد زنانه مقاومت نه تنها مکمل، بلکه در شرایطی جایگزین نقش مردان می‌شود. حضرت زینب (س) نشان داد که عاطفه زنانه هیچ منافاتی با تدبیر و خردورزی ندارد.



در ادامه نشست، بانوان پژوهشگر دیگری همچون کوثر دانش، فاطمه عبدی، و نازنین زهرا بروغنی به تبیین نقش سازمان همکاری‌های اسلامی در معرفی جایگاه زن مسلمان، بازتعریف خانواده بر اساس زن تراز انقلاب، و ضرورت پرورش اندیشه مقاومت در نسل‌ها پرداختند.



همچنین تعدادی از پژوهشگران بین‌المللی، با ارائه مقالات خود تجربه‌های میدانی و راهکارهای فرهنگی مقابله با جنگ نرم را مطرح کردند.