امام جمعه پاوه: آمریکا در جنگ اقتصادی هم شکست خواهد خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در خطبههای نماز جمعه این هفته پاوه با اشاره به تهدیدهای جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: مسئولان آمریکا اعلام کردهاند جنگ نظامی با ایران پایان یافته، اما جنگ اقتصادی را با هدف ایجاد نارضایتی در میان مردم و تضعیف نظام جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد.
وی افزود: از ترامپ و همکارانش هیچ اقدامی بعید نیست و نمیتوان به آنها اعتماد کرد، اما ملت ایران همانگونه که در برابر فشارهای نظامی ایستادگی کرد، در عرصه اقتصادی نیز آماده مقابله با مستکبران است و اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
امام جمعه پاوه با انتقاد از فاصله میان برخی وعدهها و شرایط واقعی مردم گفت: مسئولان و دولتمردان مرتب از اقدامات و برنامههای مختلف سخن میگویند، اما مردم باید آثار این اقدامات را در زندگی و منطقه خود مشاهده کنند.
ماموستا قادری تأکید کرد: مسئولان باید بررسی کنند که برنامهها و اقداماتی که اعلام میشود تا چه اندازه در عمل تحقق پیدا کرده است، زیرا در برخی مناطق هنوز آثار ملموس و اقدامات مؤثر مورد انتظار مردم دیده نمیشود.
وی با اشاره به مشکلات قطعی برق در پاوه گفت: در برخی روزها برق شهر و روستاهای منطقه تا چهار ساعت قطع میشود که به هیچ وجه قابل قبول نیست و در برخی روستاها نیز قطع برق موجب قطع آب و ایجاد مشکلات مضاعف برای مردم میشود.
امام جمعه پاوه خطاب به مسئولان خاطرنشان کرد: باید برای حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم تلاش بیشتری صورت گیرد، چرا که سرمایه اصلی نظام مردم هستند و بیتوجهی به خواستههای آنان پذیرفتنی نیست.
ماموستا قادری در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به فرارسیدن ماه ربیعالاول و میلاد پیامبر اکرم (ص)، حضرت محمد مصطفی (ص) را الگوی کامل مسلمانان دانست و اظهار کرد: خداوند متعال زندگی پیامبر اسلام (ص) را برای مسلمانان الگو قرار داده و اگر انسان زندگی خود را با سیره آن حضرت تطبیق دهد، در دنیا و آخرت به سعادت خواهد رسید.
وی افزود: پیامبر اسلام (ص) در صبر، شکیبایی، تحمل آزار و توهین دشمنان، عبادت، جهاد و تلاش برای هدایت مردم نمونه بودند و زندگی ایشان در همه زمینهها میتواند درس و راهنمای مسلمانان باشد.
امام جمعه پاوه با اشاره به اهمیت ایمان به پیامبر در دوران پس از رحلت ایشان گفت: ایمان آوردن کسانی که پیامبر را از نزدیک دیدند شرایط خاص خود را داشت، اما هنر مؤمنان در نسلهای بعد این است که بدون مشاهده پیامبر نیز بر محبت آن حضرت و دین اسلام ثابتقدم بمانند.
ماموستا قادری همچنین به برگزاری مراسم میلاد پیامبر (ص) در مناطق کردنشین اشاره کرد و گفت: اگرچه این مراسم در زمان پیامبر و خلفای راشدین سابقه نداشته است، اما ما آن را بدعتی حسنه و مثبت میدانیم؛ زیرا محور آن یاد پیامبر، فرستادن صلوات و اظهار محبت به آن حضرت است.
وی افزود: مراسم میلاد پیامبر (ص) در مناطق کردنشین سابقهای طولانی دارد و در شهر پاوه نیز حدود ۵۰ سال است که این مراسم برگزار میشود.
امام جمعه پاوه از مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: مراسم میلاد پیامبر اکرم (ص) روز سهشنبه سوم شهریورماه ساعت ۹ صبح در مسجد جامع پاوه برگزار خواهد شد.
ماموستا قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت نماز صبح اظهار کرد: انسان نباید آنچنان در خواب و غفلت فرو رود که از ارتباط با پروردگار بیخبر بماند و نماز صبح میتواند فرصتی برای آغاز روز با یاد خدا و برکت باشد.
وی با انتقاد از غفلت برخی افراد از نماز صبح گفت: استفاده بیش از حد از تلفن همراه، تماشای تلویزیون و دیر خوابیدن از عواملی است که موجب میشود برخی افراد نماز صبح را از دست بدهند، در حالی که توجه به این نماز میتواند زمینهساز خیر و برکت در زندگی انسان باشد.
نظر شما