به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی رحیمآبادی در خطبههای نماز جمعه بیرجند با اشاره به استمرار دشمنیها علیه انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ملت ایران از آغاز انقلاب تاکنون با تبعیت از امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، در برابر تحریمها، تهدیدها، ترورها و فشارهای مختلف ایستادگی کرده و اجازه نداده است دشمنان اراده خود را بر کشور تحمیل کنند.
وی با اشاره به سخنان آیتالله جوادی آملی درباره شرایط حمایت از مردم فلسطین پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: روزگاری حتی برگزاری مراسم دعا برای مردم فلسطین با محدودیت همراه بود، اما امروز جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی رسیده که قدرتهای جهانی ناچارند توان و نفوذ آن را در معادلات منطقهای و بینالمللی در نظر بگیرند.
امام جمعه موقت بیرجند این جایگاه را حاصل استقرار نظام جمهوری اسلامی، رهبری دینی و مقاومت ملت ایران دانست و گفت: با وجود برخورداری دشمنان از ظرفیتهای گسترده نظامی، سیاسی و اقتصادی، آنها نتوانستهاند اهداف خود را علیه جمهوری اسلامی محقق کنند و این موضوع نشاندهنده اقتدار روزافزون نظام اسلامی است.
رحیمآبادی با اشاره به رویارویی جمهوری اسلامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: مقاومت ملت ایران موجب ناکامی دشمنان شده و تلاش آنها در جنگ رسانهای، فشار اقتصادی، تحریم، ایجاد اختلاف و عملیات روانی نیز نتوانسته مردم را از آرمانهای انقلاب اسلامی دور کند.
وی حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت فقیه را مهمترین نیاز امروز کشور دانست و تأکید کرد: ملت ایران باید با هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان، مسیر انقلاب اسلامی را ادامه دهد.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین با اشاره به مضامین زیارت اربعین، اظهار کرد: محبت به امام حسین (ع) تنها به عزاداری محدود نمیشود و زائر حقیقی کسی است که در عمل نیز از اهلبیت (ع) پیروی کرده و در دوران غیبت، رهنمودهای ولی فقیه را مسیر هدایت جامعه بداند.
وی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، مدافعان حرم، شهدای مقاومت و شهدای اخیر، خون شهدا را ضامن استمرار انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: بر اساس آموزههای زیارت اربعین، حقیقت تقوا در تمسک به ولایت اهلبیت (ع) و شناخت امام هر عصر جلوه مییابد.
رحیمآبادی در پایان با اشاره به فرازی از زیارت اربعین گفت: امام صادق (ع)، مخالفان نهضت امام حسین (ع) را به دو گروه دنیاطلبان و هدایتکنندگان جریان باطل از طریق تفرقه، نفاق و دشمنی با ولایت تقسیم میکنند که سنگینترین بار گناه را بر دوش دارند.
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