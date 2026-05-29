به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضازاده در خطبههای نماز جمعه این هفته کلاچای، شکلگیری قرارگاه اقتصادی مردممحور را در شرایط کنونی کشور ضروری دانست و تحقق آن را از الزامات برشمرد و گفت: برآیند چنین اتفاق مهمی مقابله جدی و هدفمند با محتکران، کمفروشان، گرانفروشان و همچنین کسانی که نقش مهمی در کمبودسازی تولید کشور ایفا میکنند، است.
امام جمعه کلاچای بر ضرورت دخالت مستقیم سران سه قوا و مسئولان در استانها و شهرستانها در این زمینه تأکید کرد.
حجتالاسلام رضازاده در ادامه، رجوع به مطالعه تاریخ و دشمنشناسی را رمز موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر ظالمان و شیاطین دانست و تصریح کرد: نمونه بارز آن را عملاً در جنگ رمضان و جنگ اخیر شاهد بودیم، لذا باید همواره کید و نقشه دشمن را به خوبی شناخت.
امام جمعه کلاچای نسبت به برخی اظهارنظرهای بهاصطلاح روشنفکران داخلی کشور واکنش نشان داد و گفت: از این آقایان انتظار میرود از بیان سخنان نسنجیده و ناپخته پرهیز کنند.
به گفته وی، همه ما باید تابع محض ولایت فقیه باشیم و آنچه رهبری میگوید باید فصلالخطاب قرار گیرد.
رضازاده با بیان اینکه برخی در کشور همچنان ساز مخالف میزنند و این گونه بیان میکنند که «چرا باید تنگه هرمز بسته شود»، این افراد را همان روشنفکرنماهایی دانست که در یک زمانی میگفتند نباید انرژی صلحآمیز هستهای داشته باشیم.
امام جمعه کلاچای در بخش دیگری از سخنان خود، مباحثی در خصوص سالروز رحلت امام خمینی (ره)، عید غدیر خم و لزوم توجه جدی به زیرساختهای شهری و روستایی کلاچای ارائه داد.
