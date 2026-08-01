خبرگزاری مهر، گروه استانها- ستاره اسداللهی: اربعین حسینی تنها یک اجتماع میلیونی نیست بلکه نمایشگاهی از ایثار، همدلی و خدمت بیمنت است.
در روزهایی که سیل عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از سراسر ایران راهی مرزهای غربی کشور میشوند صدها موکب مردمی در جایجای مسیر، مأمن و پناه زائران هستند و هر موکب روایت خاص خود را از عشق به امام حسین(ع) دارد؛ روایتی که نه با امکانات دولتی بلکه با همت مردم، خیران و خادمانی شکل گرفته که خدمت به زائر را افتخار زندگی خود میدانند.
در استان قزوین و در شهرستان آوج نیز موکب سیدالشهدا(ع) سالهاست به یکی از ایستگاههای شناختهشده مسیر زائران اربعین تبدیل شده است. موکبی که امسال نیز با توسعه خدمات فرهنگی، درمانی و رفاهی، تلاش کرده است علاوه بر رفع خستگی راه، حال و هوای معنوی اربعین را در ذهن زائران ماندگار کند.
آغاز خدمت از چهارم مرداد تا سه روز پس از اربعین
رئیس هیئت امنای موکب سیدالشهدا(ع) آوج در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فعالیت این موکب اظهار کرد: به لطف خداوند متعال، امسال نیز همانند سالهای گذشته توفیق پیدا کردهایم که در ایام اربعین حسینی در موکب سیدالشهدا(ع) میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) باشیم.
شاهمحمدی افزود: فعالیت موکب از چهارم مردادماه آغاز شده و تا شانزدهم مرداد، یعنی سه روز پس از اربعین حسینی، ادامه خواهد داشت. در تمام این مدت، بدون تعطیلی و به صورت شبانهروزی در خدمت زائران هستیم.
وی با بیان اینکه ۳۰۰ نفر از خادمان در این موکب فعالیت میکنند، ادامه داد: خادمان آقا و خانم در چهار شیفت به صورت منظم جابهجا میشوند تا خدماترسانی بدون وقفه ادامه داشته باشد. تمام برنامهریزی ما بر این اساس است که هیچ زائری در هیچ ساعتی از شبانهروز با کمبود خدمات مواجه نشود.
رئیس هیئت امنای موکب سیدالشهدا(ع) تصریح کرد: فقط یک ساعت پیش از اذان صبح، فعالیت برخی بخشها متوقف میشود تا شستوشو، نظافت و آمادهسازی محیط انجام گیرد و پس از آن، دوباره همه بخشها فعال میشوند؛ یعنی عملاً ۲۳ ساعت از شبانهروز خدمات در موکب برقرار است.
روزانه تا ۱۴ هزار زائر از خدمات موکب استفاده میکنند
شاهمحمدی با اشاره به حجم بالای مراجعهکنندگان گفت: بر اساس آمار ثبت شده، روزانه بین ۱۲ تا ۱۴ هزار نفر از خدمات موکب استفاده میکنند و پیشبینی میکنیم هرچه به اربعین نزدیکتر شویم، این آمار افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: تمام تلاش خادمان این است که زائران با آرامش خاطر چند ساعتی را در موکب استراحت کنند و پس از تجدید قوا، مسیر خود را به سمت کربلای معلی ادامه دهند.
وی با تأکید بر اینکه خدمترسانی تنها به پذیرایی غذایی محدود نیست، اظهار کرد: در موکب سیدالشهدا(ع) خدمات متنوعی برای زائران در نظر گرفته شده است. علاوه بر غذای گرم، پذیرایی، محل استراحت و امکانات رفاهی، خدمات درمانی، پزشکی، تعمیر تلفن همراه و برنامههای متنوع فرهنگی نیز به صورت رایگان ارائه میشود.
شاهمحمدی افزود: نگاه ما این است که زائر تنها با شکم سیر اینجا را ترک نکند، بلکه با خاطرهای معنوی و فرهنگی از موکب خارج شود؛ به همین دلیل بخش فرهنگی را در کنار خدمات رفاهی تقویت کردهایم.
۱۲ غرفه فرهنگی برای همه گروههای سنی
مسئول کمیته فرهنگی موکب سیدالشهدا(ع) نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد فرهنگی این مجموعه اظهار کرد: موکب سیدالشهدا(ع) در یکی از مسیرهای پرتردد زائران اربعین قرار گرفته و روزانه حداقل ۱۵ هزار زائر از خدمات آن بهرهمند میشوند.
حجت الاسلام موسی شهبازی افزود: از همان ابتدا تصمیم گرفتیم فعالیت موکب تنها به پذیرایی محدود نشود؛ زیرا اربعین یک حرکت بزرگ فرهنگی و تمدنی است و باید از این فرصت برای انتقال معارف اهلبیت(ع) استفاده کرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس بیش از ۱۰ غرفه فرهنگی با موضوعات مختلف راهاندازی شده است تا زائران در کنار استراحت و پذیرایی، از برنامههای فرهنگی نیز بهرهمند شوند.
شهبازی گفت: یکی از مهمترین بخشهای موکب، غرفه کودک و نقاشی است. خانوادههای زیادی همراه فرزندان خود به زیارت میروند و طبیعی است که کودکان نیز در طول مسیر نیاز به فضایی شاد و متناسب با سن خود داشته باشند.
وی افزود: در این غرفه، کودکان ضمن نقاشی و اجرای برنامههای فرهنگی، با مفاهیم عاشورا و فرهنگ اربعین آشنا میشوند و در پایان نیز هدیهای به رسم یادبود دریافت میکنند. استقبال از این غرفه به اندازهای بوده که در بسیاری از ساعات روز، مملو از حضور کودکان زائر است.
پاسخ به شبهات، احکام و مسائل روز
مسئول کمیته فرهنگی موکب سیدالشهدا(ع) با اشاره به دیگر برنامههای فرهنگی این مجموعه اظهار کرد: یکی از غرفههایی که مورد استقبال زائران قرار گرفته، غرفه پاسخگویی به شبهات اعتقادی و سیاسی است.
وی افزود: کارشناسان متخصص این حوزه، روزانه حدود ۱۶ ساعت در موکب حضور دارند و به پرسشهای زائران درباره مسائل اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و موضوعات روز پاسخ میدهند.
شهبازی ادامه داد: غرفه احکام شرعی نیز به صورت مستمر فعال است و روحانیان حاضر در موکب، پاسخگوی مسائل شرعی زائران هستند تا اگر در طول سفر پرسشی برای آنان ایجاد شد، بتوانند پاسخ خود را از کارشناسان دینی دریافت کنند.
وی با تأکید بر اهمیت موضوع مهدویت گفت: یکی دیگر از بخشهای مهم موکب، غرفه مهدویت است. با توجه به پرسشهای فراوانی که نسل جوان درباره این موضوع دارد، تلاش کردهایم از کارشناسان توانمند استفاده کنیم تا به صورت چهرهبهچهره با زائران گفتوگو کنند و پاسخگوی سؤالات آنان باشند.
شهبازی افزود: در این غرفه، کتابهای متعددی با موضوع مهدویت و معارف اسلامی تهیه شده است. این کتابها به صورت هدیه در اختیار زائران قرار میگیرد و برای ایجاد انگیزه بیشتر، با برگزاری مسابقههای کوتاه فرهنگی و پرسش و پاسخ، این آثار به علاقهمندان اهدا میشود.
وی خاطرنشان کرد: غرفه عفاف و حجاب نیز از دیگر بخشهای فعال موکب است و با توجه به اهمیت این موضوع در جامعه امروز، برنامههای متنوعی برای بانوان و خانوادهها در این بخش پیشبینی شده است.
درمان رایگان؛ از ویزیت و دارو تا انتقال بیماران
شهبازی با اشاره به بخش درمانی موکب سیدالشهدا(ع) گفت: یکی از خدماتی که هر سال با استقبال زائران مواجه میشود، خدمات پزشکی و درمانی است. پزشکان، پرستاران و نیروهای درمانی به صورت داوطلبانه در موکب حضور دارند و خدمات مورد نیاز را به زائران ارائه میکنند.
وی افزود: تمام خدمات پزشکی، ویزیت، دارو و اقدامات اولیه درمانی در این موکب به صورت کاملاً رایگان انجام میشود و اگر زائری به خدمات تخصصیتر نیاز داشته باشد، هماهنگی لازم برای انتقال وی به درمانگاه شهر انجام میشود.
مسئول کمیته فرهنگی موکب سیدالشهدا(ع) ادامه داد: حتی در مواردی که زائر به درمانگاه منتقل میشود، تلاش شده است هزینههای ویزیت، دارو و آزمایش نیز برای او رایگان باشد تا هیچ دغدغهای از این بابت نداشته باشد.
وی با بیان اینکه خدمت به زائران افتخار خادمان موکب است، گفت: همه کسانی که در این مجموعه فعالیت میکنند با نیت خدمت به حضرت سیدالشهدا(ع) وارد میدان شدهاند و هیچکس نگاه مادی به این خدمت ندارد.
نماز اول وقت محور برنامههای موکب
شهبازی با تأکید بر اینکه فعالیتهای فرهنگی تنها به غرفهها محدود نمیشود، اظهار کرد: یکی از برنامههایی که از ابتدای فعالیت موکب بر آن تأکید داشتهایم، برگزاری نماز جماعت اول وقت است. تلاش میکنیم همه خادمان و زائران در حد امکان نماز را به جماعت اقامه کنند.
وی افزود: از علمای شهرستان نیز دعوت کردهایم تا در موکب حضور پیدا کنند و پیش یا پس از اقامه نماز، دقایقی درباره معارف اهلبیت(ع)، فلسفه قیام عاشورا، سبک زندگی اسلامی و مسائل روز برای زائران سخن بگویند.
مسئول کمیته فرهنگی موکب سیدالشهدا(ع) خاطرنشان کرد: اربعین تنها یک سفر نیست؛ یک دانشگاه بزرگ تربیتی است و اگر بتوانیم حتی چند دقیقه مفاهیم دینی و اخلاقی را برای زائران تبیین کنیم، به هدف خود نزدیک شدهایم.
۳۰۰ خادم و ۳۰ دختر حاج قاسم؛ روایت یک خدمت مردمی
شهبازی با اشاره به مشارکت گسترده نیروهای مردمی در اداره موکب گفت: در مجموع روزانه حدود ۳۰۰ خادم در بخشهای مختلف موکب فعالیت میکنند. این عزیزان در قالب شیفتهای مختلف سازماندهی شدهاند تا خدمترسانی بدون وقفه ادامه داشته باشد.
وی افزود: یکی از ظرفیتهای ارزشمند امسال، حضور ۳۰ نفر از اعضای مجموعه "دختران حاج قاسم" در بخش فرهنگی موکب است. این خواهران در غرفههای مختلف، بهویژه بخش کودک، عفاف و حجاب و برنامههای فرهنگی، مسئولیت اجرای برنامهها و ارتباط با خانوادههای زائر را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: این حضور باعث شده فعالیتهای فرهنگی نظم بیشتری پیدا کند و بتوانیم برنامههای متنوعتری برای کودکان، نوجوانان و بانوان اجرا کنیم.
بازآفرینی یک فضای ماندگار برای زائران
مسئول کمیته فرهنگی موکب درباره یکی از ابتکارات امسال گفت: امسال تلاش کردیم فضایی نمادین با الهام از صحنههای ماندگار تشییع شهدای خدمت ایجاد کنیم تا زائران علاوه بر ثبت تصاویر یادگاری، ارتباط عمیقتری با فرهنگ ایثار و شهادت برقرار کنند.
وی افزود: زائران با حضور در این بخش، ضمن گرفتن عکس یادگاری، درباره فلسفه این طراحی و ارتباط آن با فرهنگ مقاومت و شهادت نیز توضیحاتی دریافت میکنند.
شهبازی گفت: هدف ما این بوده که هر زائر هنگام خروج از موکب، علاوه بر رفع خستگی، خاطرهای فرهنگی و معنوی نیز با خود به همراه ببرد.
زائران: اینجا احساس غربت نکردیم
علی مرادی زائر اهل استان قزوین که به همراه خانواده خود عازم کربلای معلی بود، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از لحظه ورود به موکب، برخورد صمیمانه خادمان توجه ما را جلب کرد. نظم مجموعه، پاکیزگی محیط و تنوع خدمات نشان میدهد که برای همه بخشها برنامهریزی دقیقی انجام شده است.
وی افزود: فرزندانم در غرفه کودک سرگرم شدند، همسرم از غرفه عفاف و حجاب بازدید کرد و خودم هم در غرفه مهدویت با کارشناسان گفتوگو کردم. کمتر موکبی را دیدهام که در کنار پذیرایی، این اندازه به مسائل فرهنگی توجه داشته باشد.
مرادی ادامه داد: وقتی زائر احساس کند در طول مسیر فقط پذیرایی نمیشود، بلکه از نظر روحی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است، خستگی راه را فراموش میکند. اینجا واقعاً احساس غربت نکردیم.
زهرا احمدی زائر اهل استان البرز نیز با اشاره به خدمات درمانی موکب گفت: یکی از همراهان ما در مسیر دچار افت فشار شد. تصور میکردیم باید مسیر را تا شهر ادامه دهیم اما پزشکان حاضر در موکب بلافاصله رسیدگی کردند و داروی مورد نیاز را نیز بدون دریافت هزینه در اختیارمان گذاشتند.
وی افزود: آنچه بیش از همه برایم ارزشمند بود، روحیه خادمان بود. همه با لبخند و احترام برخورد میکردند و احساس میکردیم اعضای یک خانواده هستیم. این همان چیزی است که اربعین را از هر اجتماع دیگری متمایز میکند.
خدمت بیمنت؛ جلوهای از فرهنگ حسینی
اربعین حسینی، هر سال جلوهای از وحدت، همدلی و مشارکت مردمی را به نمایش میگذارد و موکب سیدالشهدا(ع) آوج نیز نمونهای از همین فرهنگ است؛ فرهنگی که در آن صدها نفر، بدون چشمداشت و تنها برای کسب رضایت حضرت سیدالشهدا(ع)، شبانهروز در خدمت زائران هستند.
آنچه امروز این موکب را به یکی از ایستگاههای شاخص مسیر زائران تبدیل کرده، تنها حجم خدمات رفاهی نیست؛ بلکه تلفیق خدمترسانی با فعالیتهای فرهنگی، حضور کارشناسان دینی، توجه به خانوادهها و کودکان، ارائه خدمات درمانی رایگان و تلاش برای ایجاد فضایی سرشار از معنویت است.
در روزهایی که میلیونها عاشق، مسیر کربلا را با پای دل طی میکنند، چنین موکبهایی نشان میدهند فرهنگ اربعین تنها در حرکت به سوی حرم خلاصه نمیشود؛ بلکه در ایثار، مهربانی، همدلی و خدمت بیمنت به زائران جلوه پیدا میکند؛ فرهنگی که هر سال پرشورتر از گذشته، جادههای منتهی به کربلا را به بزرگترین نمایشگاه عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تبدیل میکند.
نظر شما