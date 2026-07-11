صمیمی: طرح ملی شهید عجمیان در ۶۴۵ مدرسه آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صمیمی بعد از ظهر شنبه از آغاز همزمان اجرای طرح ملی شهید عجمیان در ۶۴۵ مدرسه استان خبر داد و اظهار کرد: این حرکت جهادی با اختصاص ۹۰ میلیارد ریال اعتبار و مشارکت گسترده نهادهای انقلابی، مردمی و دستگاه‌های همکار، زمینه بهسازی، شاداب‌سازی، تجهیز و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی را برای استقبال شایسته از سال تحصیلی جدید فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: این طرح جهادی با هدف بهسازی، شاداب‌سازی، رنگ‌آمیزی و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و پرورشی، در تمامی ۲۵ منطقه و شهرستان آذربایجان غربی به اجرا درمی‌آید.

صمیمی با اشاره به اهمیت این طرح در فرآیند آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: در قالب این برنامه، ۶۴۵ مدرسه استان تحت پوشش قرار گرفته و عملیات اجرایی در ۳ هزار و ۴۰۰ کلاس درس انجام خواهد شد که بیانگر گستره، اهمیت و اثرگذاری این حرکت جهادی در ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری است.

۳۴۰۰ کلاس درس تحت پوشش طرح عجمیان در آذربایجان غربی

وی خاطرنشان کرد: به‌منظور اجرای مطلوب طرح، مجموعه‌ای از تجهیزات و اقلام مورد نیاز پیش‌بینی و تأمین شده است که از جمله آن می‌توان به یک‌هزار و ۷۰۰ کفی، رویه و نشیمن برای تعمیر و نوسازی تجهیزات مدارس اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین در مرحله نخست اجرای طرح، ۳۳ تن رنگ برای رنگ‌آمیزی، زیباسازی و شاداب‌سازی مدارس استان اختصاص یافته است تا با اولویت‌بخشی به مدارس کم‌برخوردار، محیطی بانشاط، زیبا و متناسب با شأن دانش‌آموزان و جایگاه نظام تعلیم و تربیت فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تأکید بر توجه ویژه این طرح به ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی مدارس، بیان کرد: شیرآلات و تجهیزات مورد نیاز سرویس‌های بهداشتی مدارس هدف نیز تأمین شده است تا در کنار بهسازی ظاهری، مشکلات زیرساختی و بهداشتی مدارس برطرف شده و دانش‌آموزان از فضاهایی ایمن‌تر، استانداردتر و مطلوب‌تر بهره‌مند شوند.

اختصاص ۹۰ میلیارد ریال به اجرای طرح شهید عجمیان در آذربایجان غربی

وی همچنین از اختصاص یک‌هزار مترمربع سرامیک برای مدارس مناطق محروم و دارای اولویت استان خبر داد و تصریح کرد: این اقدام با هدف ترمیم، مقاوم‌سازی و بهبود کف‌پوش فضاهای آموزشی انجام می‌شود و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی خواهد داشت.

صمیمی با اشاره به زمان‌بندی اجرای این برنامه، اظهار داشت: از اواسط هفته جاری، اقلام و تجهیزات مورد نیاز، میان مناطق و شهرستان‌های استان توزیع خواهد شد تا عملیات اجرایی طرح با مشارکت گروه‌های مردمی، جهادی و دستگاه‌های همکار، در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

وی اعتبار اختصاص‌یافته به اجرای طرح شهید عجمیان در آذربایجان غربی را ۹۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این اعتبار برای اجرای عملیات بهسازی، رنگ‌آمیزی، تعمیر و تجهیز مدارس استان اختصاص یافته است و تلاش خواهیم کرد با مدیریت بهینه منابع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بین‌بخشی، بیشترین اثربخشی در مدارس هدف محقق شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با قدردانی از همراهی نهادهای مشارکت‌کننده در اجرای این حرکت جهادی، تصریح کرد: اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، گروه‌های جهادی مردمی، بسیج سازندگی، بسیج فرهنگیان، بسیج دانش‌ آموزی، بسیج دانشجویی، سازمان دانش‌آموزی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، از مهم‌ترین مجموعه‌هایی هستند که با هم‌افزایی و همکاری مؤثر، نقش ارزنده‌ای در تحقق اهداف این طرح ملی ایفا می‌کنند.

وی در پایان کرد: طرح شهید عجمیان صرفا یک برنامه عمرانی نیست، بلکه جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی، روحیه جهادی، مسئولیت‌پذیری جمعی و هم‌افزایی نهادهای انقلابی در مسیر ارتقای کیفیت فضاهای تعلیم و تربیت است؛ حرکتی ماندگار که زمینه‌ساز آغاز سال تحصیلی جدید در محیطی ایمن‌تر، بانشاط‌تر و شایسته‌تر برای دانش‌آموزان خواهد بود.