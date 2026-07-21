بهسازی ۴۲۱ مدرسه لرستان در قالب طرح شهید عجمیان در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعیسی سهرابی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی روند اجرای طرح شهید عجمیان، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، اظهار داشت: اجرای این طرح با رویکرد کیفیتگرایی و تمرکز بر مدارس مناطق حاشیهای و کمبرخوردار در دستور کار قرار گرفته و روند بهسازی ۲ هزار و ۲۰۰ کلاس درس در قالب ۴۲۱ مدرسه استان با جدیت در حال پیگیری است.
نظارت مستمر بر کیفیت اجرای طرح
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای طرح، افزود: در اجرای طرح شهید عجمیان تلاش شده است علاوه بر بهسازی و مناسبسازی فضاهای آموزشی، از ظرفیت هنرستانها، سازمان دانشآموزی، گروههای جهادی و امکانات موجود برای تحقق اهداف تربیتی و ارتقای کیفیت محیط مدارس استفاده شود.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان ادامه داد: نظارت بر اجرای طرح باید بهصورت فرآیندی و مستمر انجام شود تا علاوه بر میزان پیشرفت فیزیکی، کیفیت اقدامات انجامشده و تأثیر آن بر فضای آموزشی مدارس نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
بهرهگیری از ظرفیت هنری دانشآموزان برای زیباسازی مدارس
سهرابی با اشاره به بخشهای مختلف طرح، گفت: در کنار اقدامات عمرانی، استفاده از ظرفیتهای هنری دانشآموزان، هنرآموزان هنرستانهای هنرهای زیبا و همچنین دانشآموزان فعال در کلاسهای نقاشی، طراحی، کانونهای فرهنگی و تربیتی و پایگاههای اوقات فراغت برای زیباسازی محیط مدارس نیز در حال انجام است.
وی این اقدام را گامی مؤثر در ایجاد محیطی بانشاط، زیبا و متناسب با اهداف آموزشی و تربیتی عنوان کرد.
اختصاص بیش از ۶ میلیارد تومان اعتبار
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به منابع مالی اجرای این طرح، اظهار داشت: برای اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس استان، اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است.
سهرابی افزود: تأمین مصالح مورد نیاز پروژهها از سوی ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس انجام شده و عملیات اجرایی نیز با مشارکت قرارگاه جهادی شهید عجمیان در حال انجام است.
تمرکز بر مدارس کمبرخوردار و تکمیل زنجیره بهسازی
وی با تأکید بر سیاست تمرکززدایی در اجرای طرح، گفت: تکمیل زنجیره بهسازی و زیباسازی مدارس با استفاده از ظرفیت گروههای جهادی، معلمان، هنرمندان و دانشآموزان دنبال میشود تا علاوه بر ارتقای زیرساختها، فضای مدارس نیز از نظر فرهنگی و بصری بهبود یابد.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان تصریح کرد: اولویت اجرای این طرح، مدارس مناطق حاشیهای و کمتر برخوردار استان است تا زمینه بهرهمندی دانشآموزان این مناطق از فضاهای آموزشی مناسبتر فراهم شود.
بهسازی سرویسهای بهداشتی و تجهیز مدارس در دستور کار
سهرابی در ادامه از بررسی روند بهسازی سرویسهای بهداشتی ۴۰ مدرسه استان خبر داد و گفت: تأمین منابع و اجرای اقدامات مورد نیاز برای این مدارس در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به برنامههای پشتیبانی آموزشی، افزود: تجهیز مدارس مناطق حاشیهای و کمبرخوردار و استفاده از منابع آموزشی مکمل «متالُر» نیز همزمان با اجرای طرح شهید عجمیان در حال پیگیری است تا علاوه بر بهبود زیرساختهای فیزیکی، کیفیت آموزشی این مدارس نیز ارتقا یابد.
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