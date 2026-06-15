معرفی عاملان سوزاندن بقایای کشاورزی در پارس آباد به مراجع قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل در بازدید از اراضی زراعی این شهرستان اظهار کرد: با برخورد محیط‌ بانان پارس‌آباد با ۵ نفر از عاملان سوزاندن بقایای کشاورزی برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه ماموران یگان حفاظت محیط زیست پارس‌آباد این متخلفان را شناسایی کردند، افزود: ۵ نفر از عاملان سوزاندن بقایای گیاهی طی گشت و کنترل در مزارع به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد گفت: در راستای اجرای برنامه‌های گشت و کنترل و با هدف جلوگیری از سوزاندن بقایای گندم و کلش ماموران یگان حفاظت طی بازدیدهای میدانی، با پنج نفر از متخلفین برخورد قانونی کردند.

قویدل با اشاره به اینکه سطح تخلف‌ صورت‌ گرفته جمعاً هشت هکتار است، افزود: در این زمینه با تشکیل پرونده برای متخلفان موضوع برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد بیان کرد: سوزاندن بقایای کشاورزی علاوه بر آلودگی هوا زمینه ساز آسیب به خاک، کاهش حاصلخیزی زمین و تهدید تنوع زیستی می‌شود و با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.

قویدل از کشاورزان و بهره‌برداران خواست؛ به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از بروز خسارات زیست‌محیطی، از سوزاندن بقایای مزارع خودداری کرده و نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای کشاورزی اقدام کنند.