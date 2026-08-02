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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

تشییع پیکر شهید سرتیپ دوم «محمود ملاجباری» در تبریز آغاز شد

تشییع پیکر شهید سرتیپ دوم «محمود ملاجباری» در تبریز آغاز شد

تبریز- آیین تشییع پیکر مطهر شهید سرتیپ دوم «محمود ملاجباری»، از شهدای اقتدار، صبح امروز یکشنبه با حضور گسترده مردم در میدان شهدای تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر شهید سرتیپ دوم محمود ملاجباری، از شهدای اقتدار و مدافع امنیت میهن اسلامی، صبح امروز یکشنبه ۱۱ تیرماه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی، نیروهای مسلح و جمعی از همرزمان این شهید از میدان شهدا آغاز شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای حماسی و انقلابی، پیکر مطهر این شهید والامقام را تا میدان ساعت بدرقه می‌کنند.

شهید سرتیپ دوم محمود ملاجباری در راه پاسداری از امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به فیض شهادت نائل آمد و امروز مردم شهیدپرور تبریز با حضور گسترده خود، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل (ره) و شهدای والامقام به نمایش گذاشتند.

تشییع پیکر شهید سرتیپ دوم «محمود ملاجباری» در تبریز آغاز شد

کد مطلب 6905861

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