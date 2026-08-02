تشییع پیکر شهید سرتیپ دوم «محمود ملاجباری» در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر شهید سرتیپ دوم محمود ملاجباری، از شهدای اقتدار و مدافع امنیت میهن اسلامی، صبح امروز یکشنبه ۱۱ تیرماه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی، نیروهای مسلح و جمعی از همرزمان این شهید از میدان شهدا آغاز شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای حماسی و انقلابی، پیکر مطهر این شهید والامقام را تا میدان ساعت بدرقه می‌کنند.

شهید سرتیپ دوم محمود ملاجباری در راه پاسداری از امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به فیض شهادت نائل آمد و امروز مردم شهیدپرور تبریز با حضور گسترده خود، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل (ره) و شهدای والامقام به نمایش گذاشتند.