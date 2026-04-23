۲۵ شهید و ۱۰۹ مجروح ملارد در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی،در جمع خبرنگاران، جزئیات خسارات وارد شده به این شهرستان در جریان جنگ تحمیلی سوم را تشریح کرد.

تقوی در ادامه، با اشاره به حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: در این تهاجمات، ۲۵ نفر از شهروندان ملارد به درجه رفیع شهادت نائل آمده و ۱۰۹ نفر نیز مجروح شدند.

وی افزود: در حوزه زیرساخت‌های مسکونی، ۱۸ واحد مسکونی دچار آسیب جدی شده که بازسازی آن‌ها با همکاری بنیاد مسکن، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی در دست اقدام است.

فرماندار ملارد با اشاره به خسارت‌های اقتصادی تصریح کرد: ۳۲ واحد تولیدی آسیب دیده‌اند که از این تعداد ۱۳ واحد بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شده و برآورد اولیه خسارت در بخش تولید، بیش از یک هزار میلیارد تومان است.

تقوی ادامه داد: در بخش کشاورزی و دامداری نیز ۹ واحد آسیب دیده که ارزش خسارت آن حدود ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی همچنین از آسیب به یک پارکینگ خصوصی خبر داد و گفت: بر اثر حملات هوایی، ۳۳ دستگاه خودروی سبک و سنگین خسارت دیده که تعدادی از آن‌ها غیرقابل تعمیر است.

فرماندار ملارد تأکید کرد: روند ارزیابی و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم با سرعت و توان کامل در حال انجام است.